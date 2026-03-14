Trump odbio Putinovu ponudu da se iranski obogaćeni uranijum prebaci u Rusiju

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump odbio je ponudu ruskog predsjednika Vladimira Putina da se iranski obogaćeni uranijum prebaci u Rusiju kao dio sporazuma za okončanje rata koji SAD i Izrael vode protiv Teherana, objavio je danas portal Axios.

Putin je ove sedmice iznio taj prijedlog u telefonskom razgovoru sa Trumpom, a republikanski predsjednik ga je odbio, navodi se u izvještaju, pozivajući se na izvore. Obezbjeđivanje iranskih 450 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 posto, koji se može pretvoriti u nivo za izradu nuklearnog oružja za nekoliko sedmica i dovoljan je za više od deset nuklearnih bombi, jedan je od ključnih ratnih ciljeva SAD i Izraela, piše Axios. Medij navodi da bi, u teoriji, Putinova ponuda mogla pomoći da se uklone iranske nuklearne zalihe bez prisustva američkih ili izraelskih trupa na terenu.

Rusija je već nuklearna sila i ranije je skladištila iranski niskoobogaćeni uranijum prema nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, što je čini jednom od rijetkih zemalja sa tehničkim kapacitetom da prihvati taj materijal. Putin je u razgovoru sa Trumpom u ponedjeljak iznio nekoliko prijedloga za okončanje rata između SAD i Irana. Prijedlog o uranijumu bio je jedan od njih.