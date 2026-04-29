Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je da će zadržati pomorsku blokadu Irana sve dok ta zemlja nije pristala na sporazum koji odgovara američkim zahtjevima vezanim uz iranski nuklearni program.

Trump je time odbacio iranski prijedlog da se najprije otvori Hormuški tjesnac i ukine blokade, a da se nuklearni pregovori odgode za kasnije. Prema izvorima upoznatima sa situacijom, američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) pripremilo je plan za “kratki i snažan” udar na Iran kako bi se prekinuo zastoj u pregovorima.

Nakon takvih udara, koji bi vjerovatno uključili ciljeve povezane s infrastrukturom, SAD bi pokušao prisiliti iranske vlasti da se vrate za pregovarački stol i pokažu veću fleksibilnost.

Trump je za Axios rekao da blokadu smatra “donekle efikasnom od bombardiranja”, a izvori navode da još nije izdao zapovijed za vojnu akciju. Na društvenim mrežama objavio je i meme generiran umjetnom inteligencijom na kojem drži oružje te poručuje Iranu: “NO MORE MR. NICE GUY.”

Odbio govoriti o konkretnim vojnim planovima

Za sada blokadu vidi kao glavni instrument pritiska, ali bi razmotrio i vojnu akciju ako Iran ne popusti, tvrde izvori. U telefonskom razgovoru za Axios, koji je trajao oko 15 minuta, odbio je govoriti o konkretnim vojnim planovima.

“Blokada je donekle efikasna od bombardiranja. Guše se kao prežderana svinja (guše se kao punjena svinja). Ja ću im još gore. Ne smeju imati nuklearno oružje”, poručio je Tramp. Dodao je da Iran želi postići dogovor kako bi se blokada ukinula.

“Oni žele nagodbu. Ne želim da nastavim s blokadom. Ja ne želim ukinuti blokadu, jer ne želim da imam nuklearno oružje”, naveo je.

Trump je ustvrdio i da su iranska skladišta nafte i cjevovodi “blizu eksplozije” jer zbog blokade ne mogu izvoziti naftu, iako dio analitičara sumnja da je situacija toliko hitna.

Iranski izvori spominju dosad nezabilježen odgovor

Sa druge strane, visoki iranski sigurnosni izvor, koji prenosi državnu televiziju Press TV na engleskom jeziku, naručio je da će američka pomorska blokada “uskoro naići na konkretan i dosad nezabilježen odgovor”.

Izvor je dodao da su iranske oružane snage dosad pokazivale suzdržanost kako bi se diplomacija dala prilika i omogućilo Trampu da okonča sukob, ali je naglasio da “strpljenje ima granice” te da smatraju kako je potrebna kazna ako se nastavi blokada.

