Trump od Irana traži bezuslovnu predaju: Neće biti nikakvog dogovora!

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u petak da će prihvatiti samo „bezuslovnu predaju“ Irana, dok SAD i Izrael nastavljaju napade širom zemlje, što je izazvalo nastavak iranskih odmazdi, javlja Anadolija.

– Neće biti nikakvog dogovora s Iranom osim bezuslovne predaje!, napisao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.

– Nakon toga, i nakon izbora velikog i prihvatljivog vođe (ili vođa), mi, zajedno s mnogim našim divnim i veoma hrabrim saveznicima i partnerima, neumorno ćemo raditi kako bismo Iran vratili s ruba uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i snažnijim nego ikada prije. Iran će imati veliku budućnost, dodao je.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu pokrenuli veliki napad na Iran, u kojem je poginulo više od 1.000 ljudi, uključujući iranskog vrhovnog vođu Ali Khameneija, više od 150 učenica i visoke vojne zvaničnike.

Iran je uzvratio širokim raketnim napadima koji su ciljali američke baze, diplomatske objekte i vojno osoblje širom regije, kao i više izraelskih gradova. Napadi su nastavili da eskaliraju.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je u četvrtak da je iransko rukovodstvo pogriješilo u procjeni ako vjeruje da Washington ne može održati tempo operacija.

– Iran se nada da mi ovo ne možemo održati, što je zaista velika pogrešna procjena za IRGC (Korpus čuvara islamske revolucije) u Iranu, rekao je Hegseth.

– Američke odlučnosti ovdje ne nedostaje, dodao je, navodeći da američke zalihe ofanzivnog i defanzivnog naoružanja omogućavaju nastavak kampanje „onoliko dugo koliko bude potrebno da se osigura da SAD ostvari ove ciljeve.“

(Kliker.info-agencije)