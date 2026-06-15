Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum između SAD-a i Irana te da će Washington odmah ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka. Ovo je najvažniji diplomatski potez nakon višemjesečnih pregovora i rata koji je ozbiljno utjecao na promet kroz Hormuški tjesnac, jedno od najvažnijih energetskih čvorišta na svijetu.

Trump je objavio sporazum na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

„Sporazum s Islamskom Republikom Iran je sada završen. Čestitam svima!“, napisao je američki predsjednik.

Dodao je da odobrava „slobodno otvaranje Hormuškog tjesnaca“ i „trenutno ukidanje američke pomorske blokade“.

„Brodovi svijeta, upalite motore. Neka nafta teče!“, rekao je Trump.

Sporazum je potvrdio i zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi. U telefonskom razgovoru za državnu televiziju rekao je da je sporazum sa SAD-om finaliziran i da će se službeno potpisivanje održati u petak u Švicarskoj.

“Večeras će biti objavljen trenutni i trajni prekid rata i vojnih operacija na raznim frontovima, uključujući Liban”, rekao je Garibabadi.

Dodao je da će večeras biti ukinuta i američka pomorska blokada Irana.

Detalji sporazuma još nisu objavljeni. Teheran je potvrdio informaciju o sporazumu putem državnih medija, dok je sa američke strane sve javno objavio Trump.

Američka blokada je uvedena sredinom aprila, otprilike šest sedmica nakon početka rata. Tokom tog perioda, Iran je de facto držao zatvorenim Hormuški moreuz, kroz koji prolazi veliki dio svjetske trgovine naftom.

Cilj američke blokade bio je dodatno povećanje ekonomskog pritiska na Teheran zaustavljanjem “neusklađenih” brodova i prekidom iranskih prihoda od trgovine energijom.

Međutim, Trumpova objava ne znači da će se promet kroz moreuz odmah vratiti na predratni nivo. Iran je zadržao vlastita ograničenja, a američki zvaničnici tvrde da je Teheran također postavio mine u tom području.

Američka Centralna komanda je u petak objavila da je od 13. aprila “preusmjerila 139 komercijalnih plovila koja su u skladu s propisima i onesposobila devet plovila koja nisu u skladu s propisima”.

SAD su tokom rata zadržale veliki broj vojnih sredstava u regiji, uključujući dva nosača aviona i više od 12 razarača. Dio tih brodova učestvovao je u blokadi.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance izjavio je u nedjelju navečer da planira prisustvovati službenom potpisivanju memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana. Međutim, dodao je da nije isključeno da će i sam Trump doći na ceremoniju.

“Mislim da još uvijek razrađujemo logistiku o tome ko će prisustvovati toj ceremoniji potpisivanja. Svakako planiram biti tamo, ali moguće je da će i sam predsjednik biti tamo”, rekao je Vance za Fox News.

Po pravilu, američka Tajna služba ne preporučuje da se predsjednik i potpredsjednik pojavljuju na istom mjestu u isto vrijeme, posebno u međunarodnom okruženju, zbog sigurnosnih razloga i pitanja predsjedničke sukcesije.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji se pojavio kao jedan od ključnih posrednika tokom rata između SAD-a i Irana, ranije je najavio da je zvanična ceremonija potpisivanja zakazana za petak u Ženevi.

Sve se dešava neposredno prije Trumpovog učešća na godišnjem samitu G7 u Évian-les-Bainsu u Francuskoj. Prema izvorima bliskim američkoj administraciji, Trump je želio postići okvirni sporazum prije sastanka s evropskim liderima kako bi na samit došao s pozicije političke snage.

Očekivalo se da će rat s Iranom dominirati razgovorima na G7, posebno zbog rasta cijena nafte nakon zatvaranja Hormuškog moreuza. Trump je posljednjih dana kritizirao niz evropskih lidera, tvrdeći da nisu dovoljno pomogli u ponovnom otvaranju ključnog morskog prolaza.

Iran, s druge strane, pokušava predstaviti sporazum kao vlastitu pobjedu. Iranska državna televizija objavila je da su SAD “bile prisiljene potpisati sporazum o okončanju rata s Islamskom Republikom Iran i Frontom otpora”.

Taj dio će biti ključan za trajnost sporazuma. Iako Washington i Teheran tvrde da su se dogovorili o otvaranju Hormuškog moreuza, ukidanju američke blokade i prekidu borbi, ostaje pitanje hoće li se sporazum održati na svim frontovima.

Posebno je osjetljivo pitanje Izraela i Hezbolaha. U izjavi pakistanskog premijera ne spominju se direktno Izrael niti libanska oružana grupa, a upravo su njihovi sukobi jedno od najopasnijih žarišta u regiji.

Ako se taj dio sukoba ne smiri, i ako Izrael i Hezbolah ne prihvate širi okvir sporazuma, sporazum bi mogao biti mnogo krhkiji nego što ga Washington i Teheran sada predstavljaju.

Za Trumpa je ovo potencijalno veliki diplomatski adut pred G7. Prilika za Iran da predstavi sporazum kao pobjedu otpora. Za svijet, prije svega, mogući početak deblokade jednog od najvažnijih energetskih pravaca na planeti.

(Kliker.info-agencije)