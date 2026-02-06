Trump objavio pa uklonio rasistički video s Obamama i pokrenuo lavinu reakcija: “Mrlja na našoj historiji”

Video je bio samo jedan od više od 60 postova koje je predsjednik objavio na Truth Socialu tokom tri sata. Pored ponavljanja laži o predsjedničkim izborima 2020. godine, Trump je objavio reklamu za Super Bowl i pozive da se njegovo lice doda na Mount Rushmore.

Mrlja na našoj historiji’: ogorčenje nakon što je Trump objavio rasistički video o Obamama