Trump objavio pa uklonio rasistički video s Obamama i pokrenuo lavinu reakcija: “Mrlja na našoj historiji”

Američki predsjednik Donald Trump je preko noći započeo masovnu akciju na društvenim mrežama, uključujući objavljivanje videa o predizbornoj zavjeri na Truth Socialu koji je završio snimkom koji prikazuje bivšeg predsjednika Baracka Obamu i bivšu prvu damu Michelle Obamu kao majmune. Objava je obrisana tek nakon 12 sati.
Rasistički prikaz Obama – prvog afroameričkog predsjednika i prve dame u američkoj historiji – pojavljuje se na kraju jednominutnog videa koji ponavlja lažne i opovrgnute tvrdnje da je kompanija za brojanje glasova Dominion Voting Systems pomogla u krađi predsjedničkih izbora 2020. godine od Trumpa. Kompanija je 2023. godine postigla nagodbu za 787,5 miliona dolara s Fox Newsom u značajnoj tužbi za klevetu.
Video dvije sekunde prikazuje nasmijana lica Obama na tijelu majmuna koji se njišu uz pjesmu “The Lion Sleeps Tonight”.
Do petka ujutro, video je ocijenjen oznakom ‘like’ više od 2.500 puta i ponovo objavljen više od 1.100 puta, dok su istaknuti demokrati osudili objavu.
“Odvratno ponašanje predsjednika. Svaki republikanac mora ovo osuditi. Odmah”, saopštila je pres služba guvernera Kalifornije Gavina Newsoma, dugogodišnjeg kritičara Trumpa i potencijalnog demokratskog predsjedničkog kandidata na izborima 2028. godine.
“Ovo je otvoreni rasizam. Tačka. Nema ‘pogrešnog tumačenja’ niti opravdanja. Ovo je ko je on, ko je oduvijek bio i zašto nikada više ne bi trebao biti ni blizu vlasti”, objavio je politički strateg Adam Parkhomenko na X-u.
Video je bio samo jedan od više od 60 postova koje je predsjednik objavio na Truth Socialu tokom tri sata. Pored ponavljanja laži o predsjedničkim izborima 2020. godine, Trump je objavio reklamu za Super Bowl i pozive da se njegovo lice doda na Mount Rushmore.
Mrlja na našoj historiji’: ogorčenje nakon što je Trump objavio rasistički video o Obamama
“Neka proganja Trumpa i njegove rasističke sljedbenike to što će budući Amerikanci prihvatiti Obame kao voljene ličnosti dok će njega proučavati kao mrlju na našoj historiji“, rekao je Rhodes na X-u .
George Conway , bivši suprug Kellyanne Conway, šefice Trumpove kampanje iz 2016. godine, podsjetio je svoje pratioce da od 2019. godine proziva Trumpa zbog rasizma i povezao se na članak koji je napisao za Washington Post pod naslovom: Trump je rasistički predsjednik.
Objava je i dalje bila aktivna skoro osam sati kasnije, uz još jednu objavu videa u kojem se Demokratska stranka optužuje za anti-crnački stav.
I vodeći demokrati u Kongresu osudili su Donalda Trumpa zbog dijeljenja rasističkog videa.
Hakeem Jeffries, vođa manjine u Predstavničkom domu, nazvao je predsjednika “podlim, poremećenim i zlonamjernim prostakom”. Napomenuo je da su Obame “briljantni, saosjećajni i patriotski Amerikanci” koji “predstavljaju najbolje od ove zemlje”.
“Zašto republikanski lideri poput Johna Thunea i dalje stoje uz ovu bolesnu osobu?” , napisao je Jeffries na X. “Svaki republikanac mora odmah osuditi odvratnu netrpeljivost Donalda Trumpa”.
Vodeći demokrata u Senatu, Chuck Schumer, bio je slično ogorčen videom. “Rasistički. Odvratno. Odvratno”, rekao je , ponavljajući Jeffriesov zahtjev republikanskim zakonodavcima da osude Trumpove postupke. “Predsjednik mora odmah izbrisati objavu i izviniti se Baracku i Michelle Obami”, dodao je Schumer, napominjući da je dijeljenje videa predsjednika učinilo da izgleda kao “mali, zavidni čovjek”.
Republikanski senator pozvao Trumpa da izbriše rasistički video
Tim Scott, jedini afroamerički republikanski senator u Kongresu, osudio je rasistički video koji je Donald Trump objavio na društvenim mrežama, a u kojem je Obame prikazan kao majmuni.
“Molim se da je lažno jer je to najrasističkija stvar koju sam vidio izvan ove Bijele kuće”, rekao je Scott. “Predsjednik bi to trebao ukloniti”.
Više medija citiralo je visokog zvaničnika Bijele kuće koji je rekao:
“Službenik Bijele kuće je greškom objavio objavu. Objava je uklonjena”.
Objava je bila objavljena 12 sati.
