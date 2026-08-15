Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakon poraza Irana proglasiti Hormuški moreuz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Rečenicu je izgovorio sa osmijehom, tonom koji je ostavljao utisak da se šali.

„Nakon što završimo s porazom Irana, koji trpi težak poraz, vrlo brzo ću proglasiti Hormuški moreuz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Trump tokom skupa održanog u Policijskoj akademiji okruga Nassau u Garden Cityju, Long Island.

Tokom istog govora, ponovo je tvrdio da Iran „trpi težak poraz“.

Trump je već tvrdio da SAD imaju „potpunu kontrolu“.

Izjava dolazi dva dana nakon što je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social tvrdio da SAD imaju „potpunu kontrolu“ nad Hormuškim moreuzom.

„SAD imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom. MISLIM DA ĆEMO GA ODDRŽATI! Naša pomorska blokada se naziva ‘ČELIČNI ZID’ i Iran ne može ništa učiniti po tom pitanju“, napisao je.

Saobraćaj kroz moreuz je gotovo potpuno obustavljen posljednjih dana.