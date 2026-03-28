Američki predsjednik Donald Trump izazvao je novu kontroverzu neuobičajeno izravnim komentarima o saudijskom prijestolonasljedniku Mohammedu bin Salmanu, poručivši kako se saudijski princ prema njemu sada mora odnositi drugačije nego prema prijašnjim američkim predsjednicima.

Govoreći na javnom skupu, Trump je ustvrdio da prijestolonasljednik nije očekivao da će politički ovisiti o njemu. Pohvalio se kako je saudijsko vodstvo nekoć smatralo američko vodstvo slabim, ali da se sada prema njemu “mora lijepo ponašati”.

“Nije mislio da će mi ljubiti guzicu, stvarno nije… a sada mora biti dobar prema meni… bolje da bude dobar prema meni, mora biti”, rekao je Trump o saudijskom princu.

Ovakvi komentari ističu se u kontekstu Trumpova konfrontacijskog političkog stila, posebice s obzirom na položaj Saudijske Arabije kao jednog od najvažnijih sigurnosnih i energetskih partnera Washingtona u regiji. Mnogi su na društvenoj mreži X komentirali kako je javno ismijavanje visokog vodstva Zaljeva rijetkost u američkoj politici te da bi moglo zakomplicirati već osjetljivu diplomatsku dinamiku između dviju zemalja.

Saudijska Arabija i Iran dugo se natječu za utjecaj na Bliskom istoku. Prema ranijem izvještaju koje je objavio The Guardian, saudijska obavještajna služba smatrala je da Rijad ima rijetku stratešku priliku za preoblikovanje regionalne moći u slučaju da SAD svrgne iranski režim.

Usto, prethodno procurjeli dopis američkog State Departmenta otkrio je da je saudijsko vodstvo snažno poticalo Donalda Trumpa na agresivno djelovanje protiv Teherana tokom ranijih faza Zaljevskog rata.

Trenutno nema potvrđenih naznaka izravnog saudijskog vojnog angažmana otkako su borbe započele prošlog mjeseca. Neki analitičari koji prate situaciju navode kako Rijad pozorno prati diplomatske napore te bi se mogao aktivnije uključiti ako sadašnji posrednički napori Pakistana ne uspiju. Trumpova administracija također pritišće Saudijce da službeno priznaju Državu Izrael, što bi imalo epohalni učinak na regiju.

