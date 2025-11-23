Trump o mirovnom planu i pregovorima u Ženevi : UKRAJINCI NISU IZRAZILI NIKAKVU ZAHVALNOST ZA NAŠE NAPORE

Američki predsjednik Trump oglasio se na društvenoj mreži Truth Social u trenutku dok visoki dužnosnici Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Britanije i Njemačke u Ženevi razgovaraju o nacrtu američkog plana o okončanju rata u Ukrajini.

“Rat između Rusije i Ukrajine je nasilan i strašan rat koji se, uz snažno i pravo američko i ukrajinsko VODSTVO, NIKADA NE BI DOGODIO. Počeo je mnogo prije nego što sam preuzeo drugi mandat, za vrijeme administracije Uspavanog Joea Bidena, i samo se pogoršao.

Da predsjednički izbori 2020. nisu bili NAMJEŠTENI I UKRADENI, jedino u čemu su radikalni lijevi demokrati dobri, ne bi bilo rata između Ukrajine i Rusije, kao što ga nije bilo, čak ni spomena, tijekom mog prvog mandata. Putin nikada ne bi napao! Tek kad je vidio Uspavanog Joea u akciji, rekao je: ‘Sada je moja prilika!’ Ostatak je povijest i tako se nastavlja”, napisao je Trump.

“POKVARENI JOE JE DAO SVE BESPLATNO, BESPLATNO, BESPLATNO”

“NASLIJEDIO SAM RAT KOJI SE NIKADA NIJE TREBAO DOGODITI, RAT U KOJEM SVI GUBE, POSEBNO MILIJUNI LJUDI KOJI SU TAKO NEPOTREBNO UMRLI. UKRAJINSKO ‘VODSTVO’ NIJE IZRAZILO NIKAKVU ZAHVALNOST ZA NAŠE NAPORE, A EUROPA NASTAVLJA KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE.

SAD NASTAVLJA PRODAVATI OGROMNE KOLIČINE ORUŽJA NATO-u, ZA DISTRIBUCIJU UKRAJINI (POKVARENI JOE JE DAO SVE, BESPLATNO, BESPLATNO, BESPLATNO. BOG BLAGOSLOVIO SVE ŽIVOTE KOJI SU IZGUBLJENI U LJUDSKOJ KATASTROFI”, dodao je.

Što piše u Trumpovom planu?

Podsjetimo, ranije ovog tjedna procurio je Trumpov plan za okončanje rata u Ukrajini.

Osim teritorijalnih ustupaka Ukrajine, dokument navodi da bi u slučaju daljnjeg ruskog napredovanja uslijedio “odlučan koordinirani vojni odgovor”. Ne navodi se kakvu bi ulogu SAD imao u toj reakciji.

Plan ima i ekonomske elemente: dio zamrznute ruske imovine koristio bi se za obnovu Ukrajine, sankcije Rusiji bi se ukinule, SAD i Rusija dugoročno bi surađivali u područjima poput umjetne inteligencije i eksploatacije minerala, a Rusija bi se vratila u G8.

Sve strane dobile bi amnestiju za postupke tokom rata, što znači da ruski dužnosnici i vojnici ne bi mogli biti kazneno gonjeni za ratne zločine. Plan predviđa i da Ukrajina organizira izbore u roku od 100 dana od sklapanja dogovora. Zelenski je u septembru istaknuo da želi izbore nakon što se uspostavi primirje.

Američka strana vrši pritisak na Ukrajinu da postigne dogovor u kratkom roku. Iako plan uključuje prijedloge koje je Ukrajina do sada više puta odbacila, predsjednik Volodimir Zelenski ne isključuje mogućnost da o njemu razgovara.

(Kliker.info-Index)