Trump nakon susreta sa Zelenskim u Bijeloj kući : ”Nadam se da možemo završiti rat bez razmišljanja o Tomahawcima”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je Bijelu kuću u trećem susretu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ove godine.

Zelenski je, nasmijan, stigao u Bijelu kuću dan nakon što je Trump razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u dvosatnom telefonskom pozivu.

Prije ulaska u Bijelu kuću, dvojac se rukovao i fotografirao s okupljenim fotoreporterima, izvještavaju svjetski mediji. Trump je istaknuo da mu je čast ugostiti Zelenskog, kojeg opisuje kao “snažnog vođu” i “čovjeka kojeg jako dobro poznaje”. Dodao je da će razgovarati o jučerašnjem razgovoru s Putinom.

Američki predsjednik pohvalio je i odjevnu kombinaciju ukrajinskog lidera. “Mislim da postižemo veliki napredak”, rekao je Trump. “Mislim da stvari idu dobro”, dodao je.

Za razliku od ranijih kritika kada je Zelenski u Bijelu kuću stigao bez odijela, Trump je ovaj put komentirao njegov stil: “Mislim da izgleda prekrasno u svojoj jakni“, prenosi Sky News.

Trump: Zelenski i Putin se moraju sastati

Trump je izjavio da se čelnici Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država “moraju sastati”. “To su predsjednik, predsjednik i predsjednik”, rekao je američki čelnik, pritom sebe nazvavši “predsjednikom posrednikom”.

Objašnjavajući svoj pristup, Trump je istaknuo da je posredovanje lakše kada se dvije strane međusobno simpatiziraju, no kako to nije slučaj s Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, planira im u početku dati “malo prostora”.

Spomenuo je i svoj angažman na Bliskom istoku, dodavši da mu je Putin tijekom njihova nedavnog razgovora rekao kako je “nevjerojatno” što je uspio posredovati u postizanju primirja.

Zelenski: Ukrajina spremna ponuditi hiljade dronova ako nam SAD odobri korištenje raketa Tomahawk

Zelenski je zahvalio domaćinima na pozivu i čestitao Trumpu na postignutom primirju u Gazi. “Mislim da možemo završiti ovaj rat uz vašu pomoć”, rekao je Trumpu, ističući kako, po njegovom mišljenju, Rusija ne postiže značajnije uspjehe na bojištu.

Na pitanje novinara je li spreman na ustupke radi okončanja rata u Ukrajini, Zelenski je odgovorio: “Prvo moramo sjesti i razgovarati, a drugo, potreban nam je prekid vatre”.

Ukrajinski predsjednik također je najavio da je njegova zemlja spremna ponuditi hiljade dronova ako joj Washington odobri korištenje raketa Tomahawk. Naglasio je da je spreman na razgovore bilo u bilateralnom, bilo u trilateralnom formatu. “Samo mir, to je važno”, rekao je.

Zelenski je posljednji put posjetio Bijelu kuću u augustu , a treći posjet dolazi u trenutku kada Washington razmatra slanje krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini.

Visoki izvor Reutersu otkriva da je ukrajinsko izaslanstvo pripremilo prezentaciju o mogućoj uporabi raketa Tomahawk, s dometom većim od 1.600 kilometara, te ističe kako bi one mogle promijeniti tijek rata. S njihovom pomoći Ukrajina bi mogla napadati ciljeve duboko unutar Rusije.

Nakon susreta dvojice predsjednika, planiran je i bilateralni sastanak u Ovalnom uredu.

Trump pohvalio Orbana, rekao da ima ‘zle krvi’ između Zelenskog i Putina

Trump je odgovarao na pitanja o planiranom sastanku s Putinom u Mađarskoj. Američki predsjednik prvo je pohvalio Viktora Orbana, mađarskog premijera i najbližeg Putinovog saveznika u Europskoj uniji.

“Mađarska je sigurna zemlja, odradila je vrlo dobar posao“, rekao je Trump novinarima. “Orban je vrlo dobar vođa u smislu vođenja svoje zemlje. Nema dosta problema koje imaju druge zemlje“, rekao je američki predsjednik.

Novinari su ga potom pitali hoće li na sastanku biti i Zelenski. Trump je rekao da će se to tek utvrditi, dodavši da ima “zle krvi” između Putina i Zelenskog. Odgovarajući na pitanje što misli o tome da Ukrajina počne koristiti projektile dugog dometa za napade dublje u Rusiji, Trump je rekao da će to biti među temama razgovora.

“To je eskalacija, ali razgovarat ćemo o tome“, rekao je Trump. “Nadam se da im neće trebati. Nadam se da možemo završiti rat bez razmišljanja o Tomahawcima”, rekao je Trump novinarima, sjedeći nasuprot Zelenskog u Bijeloj kući.

(Kliker.info-agencije)