Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će Washington “odmah početi da blokira brodove koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Hormuškog moreuza”. On je dodao da je naložio američkoj mornarici da zabrani prolazak kroz Hormuški moreuz brodovima koji su za to platili putarinu Iranu, opisuje Beta.

Pregovori SAD-a i Irana o prekidu vatre, koji su dvije zemlje vodile u Pakistanu, završeni su sinoć bez konkretnog rješenja i odgovora na pitanje šta će se desiti nakon isteka prvobitno dogovorenog 14-dnevnog primirja.

Delegacija SAD-a, na čelu sa potpredsjednikom JD Vanceom, tvrdi da je Teheran odbio da se obaveže da neće razvijati nuklearno oružje.

Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi rekao je da Teheran ima “duboko nepovjerenje” prema onima koji su napali njegovu zemlju, dodajući da je Iran spreman da uzvrati ako ponovo bude napadnut.

Nuklearne ambicije

U još jednoj objavi na Truth Socialu, Trump je također tvrdio da Iran “svjesno nije ispunio” svoje obećanje da otvori moreuz, uzrokujući “anksioznost” i “bol” mnogim zemljama širom svijeta. Dalje je upozorio da Teheran “mora započeti proces” otvaranja ovog vitalnog plovnog puta i to brzo, navodeći da je režim “prekršio” svaki “zakon iz knjige”, prenosi The Guardian.

Trump je rekao da je bio informisan od strane svog potpredsjednika JD Vancea, svog specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa i zeta/savjetnika Jareda Kushnera o pregovorima u Pakistanu koji nisu uspjeli donijeti napredak ka okončanju rata.

Naveo je da je sastanak u subotu u Islamabadu trajao skoro 20 sati. “Mogao bih ulaziti u velike detalje i govoriti o mnogo toga što je postignuto, ali postoji samo jedna stvar koja je važna — IRAN NIJE SPREMAN ODUSTATI OD SVOJIH NUKLEARNIH AMBICIJA! Na mnogo načina, tačke o kojima je postignut dogovor bolje su nego da nastavimo naše vojne operacije do kraja, ali sve te tačke nisu važne u poređenju s dopuštanjem da nuklearna moć bude u rukama tako nestabilnih i teških ljudi,” napisao je Trump.

