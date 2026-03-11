Trump najavljuje mogući kraj rata : “Rat će završiti kad god budem želio, nemamo više šta ciljati”

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u kratkom telefonskom razgovoru kako će rat s Iranom završiti “uskoro” jer “praktički više nema što za ciljati”. “Tu i tamo ponešto… Završit će kad god ja to budem htio”, rekao je Trump tokom petominutnog poziva, piše Axios.

Iako Trump javno signalizira da je operacija uglavnom postigla svoje ciljeve, američki i izraelski dužnosnici navode kako ne postoji interna direktiva o tome kada bi borbe mogle prestati. Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je u srijedu da će se rat nastaviti “bez ikakvog vremenskog ograničenja, koliko god bude potrebno, sve dok ne ostvarimo sve ciljeve i odlučno ne pobijedimo u kampanji”. Izraelski i američki dužnosnici kažu da se pripremaju za još najmanje dvije sedmice napada u Iranu, a sam Trump odbio je navesti vremenski okvir završetka rata.

“Rat ide sjajno. Daleko smo ispred plana. Nanijeli smo više štete nego što smo mislili da je moguće, čak i u odnosu na prvotno predviđenih šest sedmica”, rekao je Trump. Ustvrdio je da se neprijateljstvo Irana proširilo izvan Izraela i SAD-a na zaljevske države diljem regije. “Išli su na ostatak Bliskog istoka. Plaćaju za 47 godina smrti i razaranja koje su prouzročili. Ovo je osveta. Neće se izvući tako lako”, rekao je Trump.

Sjedinjene Države su u utorak primile obavještajne podatke koji upućuju na to da je Iran počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih prolaza za opskrbu naftom. Dužnosnici kažu da nije jasno koliko je mina Iran postavio, no procjenjuje se da je riječ o vrlo malom broju. Trump je za Axios potvrdio da su američki udari u utorak uništili 16 brodova za polaganje mina i tako poremetili iranske planove.

Komandant američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), admiral Brad Cooper, poručio je u srijedu u video poruci da je misija američke vojske eliminirati sposobnost Irana da projicira moć i ometa plovidbu u tjesnacu. “Američke snage nastavljaju demonstrirati razornu borbenu moć protiv iranskog režima. Borbena moć SAD-a raste, a borbena moć Irana opada”, rekao je Cooper, dodavši da je broj iranskih raketnih i bespilotnih napada drastično smanjen.

Trump je iznosio različite procjene o kraju rata, no uglavnom je predviđao mjesec dana bombardiranja. U govoru 28. februara, kada je najavio prve napade na Iran, iznio je četiri američka vojna cilja: uništenje iranskih projektila i raketne industrije, uništenje iranske mornarice, onemogućavanje iranskih “terorističkih posrednika” u daljnjoj destabilizaciji regije i svijeta te osiguravanje da Iran ne dođe do nuklearnog oružja.

