Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će Hormuški moreuz biti otvoren čim se potpiše “veliki sporazum” o ratu u Iranu, što, kako je rekao, očekuje u narednih nekoliko dana.

“Upravo smo postigli važno rješenje o ratu s Iranom. Morez će se zvanično otvoriti čim ga potpišemo, što bi moglo biti uskoro, možda tokom vikenda u Evropi”, objavio je Trump u Ovalnom kabinetu.

Dodao je da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i liderima Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Bahreina, Kuvajta i drugih zemalja u regiji. Rekao je da će uskoro razgovarati i s turskim predsjednikom Erdoganom.

“Najvažnije je da imamo sporazum da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je bila cijela svrha svega što smo morali proći da bismo to postigli. Dakle, to je vrlo važna stvar”, rekao je Trump.

Ranije u četvrtak, otkazao je nove napade na Iran, rekavši da su “konačne tačke” početnog mirovnog sporazuma odobrene i da će detalji ceremonije potpisivanja uskoro biti objavljeni.

Trump je rekao da vjeruje da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei odobrio sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sporazum je opisao kao “vrlo snažan memorandum o razumijevanju”, dodajući da je “malo konceptualan”, ali da će biti proveden.

Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da će Teheran vjerovatno odobriti sporazum, iako još nije dala službeni odgovor. Otkazivanje udara dogodilo se nekoliko sati nakon što je predsjednik rekao da će američka vojska napasti Iran treću noć zaredom.

Od sredine marta, Trump je više puta tvrdio da je dogovor s Iranom o okončanju rata blizu. Dvije strane su razmjenjivale udarce tokom cijele sedmice, kršeći primirje postignuto u aprilu.

(Kliker.info-Hina)