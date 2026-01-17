Trump najavio carine zemljama koje su poslale vojnike na Grenland, evropske zemlje odgovorile da ne pristaju na ucjene !

Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi niz carina za grupu zemalja koje izvoze robu u SAD, a koje stupaju na snagu 1. februara . Trump je pojasnio kako će ove mjere ostati na snazi sve dok se ne postigne dogovor o “potpunoj i apsolutnoj kupnji Grenlanda” od strane SAD-a.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je naveo da će se Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Finskoj naplaćivati carina od 10 % na svu robu poslanu u SAD. Od 1. juna ta će se stopa povećati na 25 %.

Predsjednik tvrdi da je SAD godinama subvencionirao Dansku i Europsku uniju time što im nije naplaćivao carine te je dodao da je nakon stoljeća “vrijeme da Danska uzvrati uslugu”.

Naveo je kako spomenute europske zemlje odlaze na Grenland iz “nepoznatih razloga” te da igraju “vrlo opasnu igru”. Trump je zaključio kako se moraju poduzeti “oštre mjere” kako bi ova “potencijalno pogibeljna situacija završila brzo i bez pogovora”.