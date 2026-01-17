Trump najavio carine zemljama koje su poslale vojnike na Grenland, evropske zemlje odgovorile da ne pristaju na ucjene !
Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi niz carina za grupu zemalja koje izvoze robu u SAD, a koje stupaju na snagu 1. februara . Trump je pojasnio kako će ove mjere ostati na snazi sve dok se ne postigne dogovor o “potpunoj i apsolutnoj kupnji Grenlanda” od strane SAD-a.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je naveo da će se Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Finskoj naplaćivati carina od 10 % na svu robu poslanu u SAD. Od 1. juna ta će se stopa povećati na 25 %.
Predsjednik tvrdi da je SAD godinama subvencionirao Dansku i Europsku uniju time što im nije naplaćivao carine te je dodao da je nakon stoljeća “vrijeme da Danska uzvrati uslugu”.
Naveo je kako spomenute europske zemlje odlaze na Grenland iz “nepoznatih razloga” te da igraju “vrlo opasnu igru”. Trump je zaključio kako se moraju poduzeti “oštre mjere” kako bi ova “potencijalno pogibeljna situacija završila brzo i bez pogovora”.
Evropske države oštro su reagirale nakon što je američki predsjednik najavio uvođenje carina kao sredstvo pritiska da Sjedinjene Američke Države dobiju pravo na kupovinu Grenlanda. Danska, Norveška, Švedska, Finska, Njemačka, Francuska, Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo jedinstveno su poručile da ucjene i prijetnje nemaju mjesta među saveznicima te da Grenland nije predmet trgovine.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa poručili su da Evropska unija ostaje čvrsto posvećena odbrani svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država članica. Upozorili su da bi carine mogle pokrenuti “opasnu silaznu spiralu” i ozbiljno narušiti odnose između Evrope i SAD-a.
Oštre poruke stigle su i iz pojedinačnih država. Norveški premijer naglasio je da “prijetnjama nema mjesta među saveznicima”, dok su finski i nizozemski zvaničnici istakli da se pitanja sigurnosti i trgovine moraju rješavati dijalogom, a ne pritiskom. Britanski premijer poručio je da je Grenland dio Kraljevine Danske i da o njegovoj budućnosti mogu odlučivati isključivo Grenlanđani i Danci.
“Nećemo dopustiti ucjene. Samo Danska i Grenland odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda”, poručio je Kristersson.
“Uvijek ću se zalagati za svoju zemlju i za naše savezničke susjede”, dodao je.
Premijer je također naveo kako je o tom pitanju započeo dijalog s ostalim zemljama Europske unije.
Poruka iz Evrope je jedinstvena: Grenland nije na prodaju, a politički i ekonomski pritisci neće zamijeniti diplomatiju. Evropske države poručuju da ostaju otvorene za saradnju sa Sjedinjenim Državama, ali ne po cijenu suvereniteta i temeljnih principa međunarodnog poretka.
(Kliker.info-agencije)
Komentari