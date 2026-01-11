Trump nagovještava skori napad : SAD su spremne pomoći Irancima da dobiju slobodu

Američki predsjednik Trump je u subotu izjavio da je njegova administracija spremna pomoći demonstrantima u Iranu da dobiju slobodu koju traže.

Zašto je to važno.

U svojim izjavama, Trump je otišao dalje nego do sada i sugerirao da bi SAD mogle intervenirati u korist demonstranata bez obzira na to hoće li režim koristiti nasilje protiv njih.

Trumpovi komentari daju više poticaja demonstrantima i vrše veći pritisak na režim usred rastućih nemira u zemlji.

“Iran gleda na SLOBODU, možda kao nikada prije. SAD su spremne pomoći!!!”, napisao je Trump na svom Truth Social nalogu.

Vođenje vijesti

Trump je nekoliko puta tokom protekle sedmice rekao da će upotrijebiti vojnu silu ako iranski režim upotrijebi silu protiv demonstranata.

„Iran je u velikoj nevolji. Čini mi se da ljudi preuzimaju određene gradove za koje niko nije mislio da su zaista mogući prije samo nekoliko sedmica. Vrlo pažljivo pratimo situaciju. Dao sam ovu izjavu vrlo snažno, da ako počnu ubijati ljude kao što su to činili u prošlosti, mi ćemo se uključiti… to ne znači napad na terenu, ali znači udariti ih vrlo, vrlo snažno tamo gdje ih boli“, rekao je Trump novinarima u petak.

Između redova

Raz Zimmt, direktor Iranskog programa u Institutu za studije nacionalne sigurnosti, doveo je u pitanje da li bi američka vojna intervencija u ovoj fazi ojačala trenutni protestni pokret u Iranu.

„S jedne strane, vojni udar koji cilja na specifična režimska sredstva, poput IRGC-a ili snaga za provođenje zakona, mogao bi dati zamah i ohrabrenje protestnom pokretu. S druge strane, takva intervencija bi mogla imati kontradiktorne efekte u ovoj fazi“, rekao je.

Zimmt je dodao da bi američka vojna intervencija mogla odvratiti neke od građana koji su trenutno na ulicama, posebno s obzirom na to da se mnoge režimske mete nalaze u srcu naseljenih centara. Osim toga, dio iranske javnosti bi mogao odbaciti prijedlog, što bi moglo odgoditi učešće širih segmenata društva koji se protive stranoj intervenciji u protestima.

„Trump bi možda trebao pričekati da vidi kako će se ovaj val protesta razvijati prije nego što doda još jedan sloj neizvjesnosti svojstven bilo kakvom takvom udaru. Međutim, ako se represija nastavi u narednim danima, možda će biti primoran da djeluje po svojim prijetnjama kako bi održao kredibilitet SAD-a“, rekao je Zimmt.

Stanje stvari

Od četvrtka navečer, protesti u Iranu su nastavili rasti i sada su se proširili na stotine gradova širom zemlje, prema iranskim opozicionim grupama.

Internet usluga u Iranu je bila u prekidu u posljednjih 48 sati. Ali video snimci masovnih protesta u Teheranu i drugim gradovima i dalje se objavljuju na društvenim mrežama, moguće putem internet usluga koje pružaju sateliti Star Link Elona Muska. U subotu su i iranska vojska i Iranski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) izdali javne izjave u kojima su obećali odanost režimu i naglasili da iza protesta stoje neprijatelji Irana – SAD i Izrael.

IRGC je u svom saopštenju tvrdio da su “teroristi” uključeni u protest i naglasio da je nanošenje štete dostignućima Islamske revolucije iz 1979. godine “crvena linija”.

Šta treba pratiti

Ministar vanjskih poslova Omana, Badr Al-Busaidi, posjetio je Teheran u subotu i sastao se s predsjednikom Masoudom Pezeshkianom i drugim visokim zvaničnicima.

Oman je posljednjih godina bio ključni posrednik između SAD-a i Irana, uključujući i pregovore koje je Trumpova administracija vodila s Iranom prošle godine.navodi u svom osvrtu američki portal Axios.

(Kliker.info)