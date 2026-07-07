Američki predsjednik Donald Trump, koji je stigao u Ankaru na summit NATO-a, izrazio je veliko razočaranje Savezom. Po dolasku, gdje ga je dočekao turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, Trump je novinarima dao niz oštrih izjava o članicama NATO-a, njihovim izdvajanjima za obranu i odnosima sa SAD-om. U tursku prijestolnicu ranije je stigao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Sky News.

Na pitanje novinara je li zadovoljan napretkom saveza u pogledu izdvajanja za obranu, Trump je tokom sastanka s turskim predsjednikom Erdoğanom bio jasan. “Vidjet ćemo. Bio sam vrlo razočaran NATO-om”, rekao je. “Iskreno, da se summit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj ujedno i vrlo snažan vođa, moguće je da ne bih ni došao.”

Američki predsjednik nazvao je “velikom stvari” održavanje summita u Turskoj, no dodao je kako SAD “nije bio dobro tretiran” zbog akcija u Iranu. “Ne treba nam ničija pomoć, nisam je ni želio”, poručio je.

Trump je podsjetio da je SAD uložio “bilijune dolara” u NATO. “Zašto? Da bismo zaštitili europske zemlje i ostale, poput Kanade. Ja kažem, to je u redu, ali čovjek bi pomislio da bi oni bili vrlo spremni učiniti nešto da nam pomognu, a zapravo nisu”, kazao je.

Posebno se osvrnuo na poteze bivšeg britanskog premijera Keira Starmera, koji je podnio ostavku 22. juna.

“Što se tiče Ujedinjenog Kraljevstva, njihov premijer… pretpostavljam da više nije na toj funkciji, možda baš zbog ovoga. Učinio je nešto vrlo nepopularno. Rekao je: ‘Ne, pomoći ćemo kad rat završi’. Ja sam rekao da mi takva pomoć ne treba”, izjavio je Trump. “Pomoć nam uopće nije bila potrebna. Na neki sam način testirao ljude. Testirao sam ih da vidim hoće li biti uz nas.”