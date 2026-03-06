Trump kritikovao nekadašnjeg miljenika : Tucker Carlson je skrenuo s puta

Jonathan Karl, glavni dopisnik ABC Newsa iz Washingtona, razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Objavio je da je Trump tokom razgovora oštro kritizirao konzervativnog političkog komentatora Tuckera Carlsona, koji je rat s Iranom nazvao “apsolutno odvratnim i zlim”.

“Tucker je skrenuo s puta. To sam znao već dugo i on nije MAGA. MAGA spašava našu zemlju. MAGA ponovno čini našu zemlju velikom. MAGA znači Amerika na prvom mjestu, a Tucker nije ništa od toga. I Tucker zapravo nije dovoljno pametan da to shvati”, citirao je Karl Trumpove riječi.

Carlson je navodno pokušao odgovoriti predsjednika Trumpa od ulaska u rat s Iranom. Prema pisanju The New York Timesa, Carlson se prošlog mjeseca tri puta sastao s Trumpom u Ovalnom uredu kako bi ga uvjerio da odustane od vojne akcije na koju ga je poticao izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Carlson, bivši voditelj Fox Newsa koji danas vodi vlastitu medijsku kuću, navodno je Trumpu iznio rizike koje bi operacija predstavljala za američke vojnike, cijene energenata i arapske partnere u regiji. Predsjedniku je također rekao kako je jedini razlog zbog kojeg uopće razmatra napad želja izraelskog premijera Netanyahua.

Nakon što je rat počeo, Carlson je javno pozvao Sjedinjene Države da “obuzdaju Benjamina Netanyahua”.

“Oprostite, to nije antisemitizam. Riječ je o šefu države čije odluke dovode do pogibije Amerikanaca i utječu na tijek svjetske povijesti, na prosperitet, ali i na budućnost Sjedinjenih Država”, rekao je Carlson u svojem podcastu na mreži Tucker Carlson Network.

(Kliker.info-Index)