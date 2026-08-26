Američki predsjednik Donald Trump poslao je Kongresu na razmatranje sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, uslovljavajući njegovo odobrenje normalizacijom odnosa kraljevstva s Izraelom.

Sporazum je postignut u julu i omogućio bi američkim kompanijama izvoz civilne nuklearne tehnologije u Saudijsku Arabiju. Poslan je Kongresu u ponedjeljak, potvrdio je Reutersu američki zvaničnik pod uslovom anonimnosti. Saudijska ambasada u Washingtonu nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Nije jasno kako Trump očekuje da će slanje nuklearnog sporazuma Kongresu, koji ima 90 dana da ga razmotri, pomoći u postizanju njegovih ciljeva. “Predsjednikov stav se nije promijenio, sporazum može napredovati samo ako se Saudijska Arabija pridruži Abrahamovim sporazumima”, rekao je američki zvaničnik u e-poruci.

Abrahamovi sporazumi su sporazumi koje su posredovale SAD radi normalizacije odnosa između Izraela i arapskih i zemalja s muslimanskom većinom. Sporazumi postignuti 2020. i 2021. godine uključivali su Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Maroko i Sudan.

Biden se također zalagao za nuklearni sporazum

Samo nekoliko dana nakon što je u julu postignut nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, Trump je normalizaciju odnosa s Izraelom postavio kao uslov za njegovo stupanje na snagu. Trump je radio na sličnom sporazumu tokom svog prvog predsjedničkog mandata.

Bivši predsjednik Joe Biden se također zalagao za nuklearni sporazum, a želio ga je povezati i sa Abrahamovim sporazumom. Diplomate su vjerovale da je Rijad blizu normalizacije odnosa s Izraelom 2023. godine, ali početak izraelskog rata u Gazi u oktobru te godine promijenio je okolnosti. Saudijska Arabija zahtijeva nepovratan put ka uspostavljanju palestinske države prije nego što prizna Izrael.

Tridesetogodišnji nuklearni sporazum predviđa izgradnju reaktora AP1000. To je projekat vrijedan desetine milijardi dolara koji bi koristio Westinghouseu, u zajedničkom vlasništvu kanadskih kompanija Cameco i Brookfield Asset Management.

(Kliker.info-Hina)