Tajvan neće biti žrtvovan niti trgovan i neće odustati od svog slobodnog načina života pod pritiskom, rekao je danas na Facebooku tajvanski predsjednik Lai Ching-te, dodajući da je prodaja američkog oružja ostrvu zakonska obaveza.

Laijeva poruka bila je njegov prvi direktan odgovor na prošlosedmični samit u Pekingu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga, koji je izazvao zabrinutost u demokratskom Tajvanu zbog američke podrške ostrvu.

Trump je rekao da još uvijek razmatra hoće li nastaviti s novom prodajom oružja ostrvu, na koje Kina polaže pravo, i da SAD “ne žele da iko kaže: ‘Hajde da proglasimo nezavisnost jer nas Sjedinjene Države podržavaju.'”

Trump: Kina je nevjerovatno moćna, Tajvan je malo ostrvo koje nam je ukralo industriju čipova

“Kada pogledate ravnotežu snaga, Kina je nevjerovatno moćna i velika zemlja. A Tajvan je vrlo malo ostrvo. Razmislite o tome; udaljen je samo 59 milja od Kine. A mi smo udaljeni 9.500 milja. To je prilično težak problem”, rekao je Trump.

„Ako pogledate historiju, Tajvan se razvio jer smo imali predsjednike koji nisu imali pojma šta rade. Ukrali su nam industriju čipova“, rekao je Trump u intervjuu za Fox News. Mnogi na Tajvanu su te riječi doživjeli kao svojevrsnu najavu američke izdaje Tajvana.

Tajvan je „vrlo zabrinut“

Lai je rekao da su ljudi „vrlo zabrinuti“ zbog sadržaja sastanka u vezi s Tajvanom, ali je također zahvalio američkoj vladi na njenoj kontinuiranoj posvećenosti miru i stabilnosti u Tajvanskom moreuzu i podršci Tajvanu.

Tajvan neće izazvati niti eskalirati sukob, naglasio je.

„Ali također nećemo odustati od našeg nacionalnog suvereniteta i dostojanstva, niti od našeg demokratskog i slobodnog načina života pod pritiskom“, rekao je Lai, dodajući da je Kina izvor regionalne nestabilnosti.

Nije bilo neposrednih komentara iz Pekinga. Kina se nikada nije odrekla upotrebe sile kako bi stavila Tajvan pod svoju kontrolu i tvrdi da je to provincija Kine, a ne država.

