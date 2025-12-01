Trump je danas optimističan : Mislim da postoje ‘dobri izgledi’ za dogovor u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je optimističan nakon razgovora između ukrajinskih predstavnika i njegove administracije o načinima za okončanje rata u Ukrajini, kazavši da postoje “dobri izgledi” za dogovor.

Govoreći u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, o Ukrajini je naveo kako ima “teške probleme” te da korupcijski skandal u zemlji “ne pomaže”. Predsjednik nije odgovorio na pitanje novinara o tome hoće li skandal unazaditi mirovne pregovore, ali je ubrzo potom dodao: “Mislim da postoje dobri izgledi da možemo postići dogovor”.

Trump je ponovno izrazio svoje uvjerenje da i Rusija i Ukrajina žele kraj rata. Potvrdio je da će se njegov posebni izaslanik Steve Witkoff ovog tjedna sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, no nije pružio točan datum sastanka.

Golemi korupcijski skandal u ukrajinskom energetskom sektoru

Witkoff, državni tajnik Marco Rubio i drugi američki dužnosnici sastali su se jučer s ukrajinskom delegacijom u američkoj saveznoj državi Floridi kako bi raspravili o mogućem mirovnom planu. Američki plan od 28 točaka za okončanje sukoba u Ukrajini nedavno je objavljen, ali su ga mnogi kritizirali nazivajući ga “ruskim popisom želja”.

Europljani i Ukrajinci kasnije su preradili plan s američkim predstavnicima iako su ostale neke sporne točke. Ukrajinske agencije za suzbijanje korupcije ranije su u studenom otkrile da istražuju korupcijski skandal u energetskom sektoru u vrijednosti od više milijuna dolara.

Ministrica energetike Svitlana Grinčuk i njezin prethodnik Herman Haluščenko, koji je prešao na čelo Ministarstva pravosuđa, potom su podnijeli ostavke, a uhićeno je nekoliko osoba. Glavni osumnjičenik Timur Mindič, bivši poslovni suradnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, pobjegao je iz zemlje, a za njim je raspisana potjernica.

