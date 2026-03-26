U jeku sukoba s Iranom i nepredvidljivih poruka iz Bijele kuće, ponovno se aktualizirala stara ideja Donalda Trumpa o zauzimanju strateški važnog iranskog otoka. Dok Teheran upozorava da će na pokušaj okupacije bilo kojeg svog otoka odgovoriti “nemilosrdnim napadima”, Trumpov stav varira iz dana u dan.

U jednom trenutku tvrdi da su SAD “pobijedile” i postigle “promjenu režima”, da bi već sljedećeg, preko svog glasnogovornika, zaprijetio da će “pustiti pakao” ako pregovori o okončanju rata propadnu. Zbog toga je nejasno je li Trump na korak do završetka sukoba ili pak njegovog opasnog zaoštravanja, piše SkyNews.

Trumpova ideja iz 80-ih: “Ušao bih i zauzeo ga”

U središtu pozornosti je otok Harg, osam kilometara dug komad kopna s kojeg dolazi više od 90 posto iranskog izvoza nafte. Zbog ograničenog pristupa godinama nosi nadimak “zabranjeni otok”, a na njemu živi najmanje 8000 stanovnika, uglavnom radnika u naftnoj industriji. Naftno postrojenje na otoku razvijeno je još 50-ih godina prošlog stoljeća.

Još 80-ih godina, dok je tek razmišljao o ulasku u politiku, Trump je za The Guardian izjavio: “Sredio bih otok Harg; ušao bih i zauzeo ga”. Tu je ideju iznio u kontekstu iransko-iračkog rata, kada je pomorski promet u Perzijskom zaljevu bio ugrožen. Smatrao je da bi zauzimanje otoka bio dobar način za stvaranje pritiska na Iran, što je situacija koja podsjeća na današnju.

Dilema 2026: Američke čizme na terenu?

Američke snage već su bombardirale više od 90 ciljeva na Hargu, uključujući protuzračnu obranu, pomorsku bazu i skladišta mina, potvrdio je ranije general Dan Caine, načelnik Združenog stožera. Međutim, s novim američkim snagama koje se šalju na Bliski istok, postavlja se pitanje hoće li Trump doista prekršiti vlastito predizborno obećanje i poslati “čizme na teren”.

Stručnjaci s kojima je razgovarala američka mreža NBC News podijeljeni su oko mogućih posljedica takvog poteza.

Optimističan scenarij: Golema pregovaračka poluga

“Smatram da su ove snage sposobne zauzeti otok, s obzirom na značajnu zračnu i pomorsku moć koju već imamo u regiji”, rekao je za NBC Francis A. Galgano, bivši potpukovnik američke vojske, a danas profesor vojne geografije na Sveučilištu Villanova. “Ako je plan pobijediti u ratu protiv Irana, zauzimanje otoka Harg trebalo bi biti jedna od središnjih misija. Time SAD dobiva golemu pregovaračku moć i ‘batinu’ kojom može natjerati Irance da prestanu napadati pomorski promet”, dodao je.

Upozorenje: “Apsolutno katastrofalna odluka”

S druge strane, Christian Emery, izvanredni profesor za američko-iranske odnose na University College London, smatra da bi takav potez bio velika kocka. “Trump bi se kladio da će preostalo iransko vodstvo, suočeno s gubitkom desetaka milijardi dolara godišnjih prihoda, kapitulirati”, rekao je za NBC. No, upozorava da “vojni uspjeh nipošto nije zajamčen” te da postoji “realan rizik da situacija eskalira u nešto puno opasnije”.

Emery pojašnjava da je Harg udaljen manje od 30 kilometara od iranskog kopna, što ga stavlja u domet raketa, topništva i dronova. Također se nalazi stotinama kilometara unutar Perzijskog zaljeva, što znači da bi američkim snagama trebao najmanje jedan dan da stignu do njega. “To bi Iranu dalo vremena da minira okolne vode i pripremi obranu”, kazao je. Čak i kad bi SAD zauzeo otok, Emery zaključuje da bi “zadržavanje položaja bilo iznimno izazovno”. Prema njegovom mišljenju, to “bi bila apsolutno katastrofalna odluka koja bi jamčila da sukob potraje mnogo mjeseci”.

