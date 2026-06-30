Američki predsjednik Donald Trump danas je pretrpio poraz pred Vrhovnim sudom SAD-a u bici oko državljanstva stečenog pravom rođenja. U historijskoj presudi, sud je presudio da će djeca rođena u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje automatski sticati američko državljanstvo.

Trump je nastojao ukinuti državljanstvo stečeno pravom rođenja za djecu osoba koje se privremeno nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama ili nemaju potreban pravni status. Kritičari takve tvrdnje tvrdili su da 14. amandman na Ustav SAD-a ne dozvoljava takvo tumačenje.

U njemu se navodi da su djeca rođena na teritoriji SAD-a državljani SAD-a. “Sve osobe rođene ili naturalizirane u Sjedinjenim Američkim Državama i podliježu njihovoj jurisdikciji su državljani Sjedinjenih Američkih Država i države u kojoj borave”, navodi se u presudi.

Princip jus soli, latinski za “pravo tla”, garantuje automatsko državljanstvo gotovo svakom djetetu rođenom na tlu SAD-a od 1868. godine. Odluka Vrhovnog suda podržala je tu praksu.

Posmatrači su očekivali da će sudije odbaciti Trumpov pokušaj promjene zakona, s obzirom na debatu u kojoj čak ni konzervativne sudije nisu pokazale sklonost takvom tumačenju Ustava.

Presuda je “ogroman poraz” za Donalda Trumpa, za kojeg je ovo bila ključna imigracijska politika, kaže dopisnik Sky Newsa iz SAD-a, David Blevins, koji izvještava iz Washingtona.

Američki predsjednik će biti “bijesan” zbog odluke Vrhovnog suda jer je “toliko dugo insistirao na ovom pitanju”, dodaje Blevins.

Donald Trump se oglasio za Truth Social nakon odluke, ali do sada nije spomenuo presudu Vrhovnog suda protiv njegove izvršne naredbe kojom se oduzima američko državljanstvo stečeno rođenjem. Umjesto toga, fokusirao se na raniju sudsku odluku kojom se podržavaju državni zakoni koji zabranjuju transrodnim sportašicama učešće u ženskim srednjoškolskim i fakultetskim sportovima.

(Kliker.info-agencije)