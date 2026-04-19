Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu novim napadima, tvrdeći da je Teheran otvorio vatru u Hormuškom tjesnacu i time prekršio sporazum o prekidu vatre. Trump je rekao da Washington Iranu nudi “pošten i razuman dogovor”, ali je također zaprijetio da će, ako Teheran odbije, SAD uništiti “svaku elektranu i svaki most” u Iranu.

“Jučer je Iran odlučio otvoriti vatru u Hormuškom tjesnacu – u potpunom kršenju našeg sporazuma o prekidu vatre! Mnogi hici su bili usmjereni na jedan francuski brod i jedan britanski teretni brod. To nije bilo lijepo, zar ne? Moji predstavnici idu u Islamabad, Pakistan – bit će tamo sutra navečer, na pregovore. Iran je nedavno objavio da zatvaraju tjesnac, što je čudno, jer ga je naša blokada već zatvorila. Pomažu nam, a da toga nisu ni svjesni, a upravo sada gube zbog zatvorenog prolaza 500 miliona dolara dnevno! Naprotiv, mnogi brodovi upravo sada idu u SAD, u Teksas, na Aljasku, zahvaljujući IRGC-u, koji uvijek želi biti ‘opasan momak'”, napisao je.

Uz poruku da više nema “finog gospodina”, američki predsjednik je zaključio da je “vrijeme da se zaustavi iranska mašina za ubijanje”.

“Nudimo vrlo pošten i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti, jer ako to ne učine, Sjedinjene Države će srušiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više gospodina Finog! Brzo će se srušiti, lako će se srušiti i, ako ne prihvate dogovor, bit će mi čast učiniti ono što se mora učiniti, ono što su Iranu trebali učiniti prije 47 godina drugi predsjednici. Vrijeme je da se iranska mašina za ubijanje zaustavi”, napisao je Trump na mreži “Truth Social”.

Nešto kasnije američki predsjednik Donald Trump je rekao da potpredsjednik SAD-a JD Vance neće predvoditi američku delegaciju na novim pregovorima s Iranom u Pakistanu.

“To je samo zbog sigurnosti. JD je odličan”, rekao je Trump za ABC News, navodeći razlog zašto Vance ne putuje u Islamabad, prema pisanju Times of Israel.

Novinarka New York Posta Caitlin Durnbos objavila je na X mreži da joj je američki predsjednik Donald Trump potvrdio da će delegacija uključivati ​​izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.

Ranije danas, američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz i ministar energetike Chris Wright sugerirali su da će Vance predvoditi američku delegaciju na pregovorima u Islamabadu.

(Kliker.info-agencije)