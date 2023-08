Trump ide prema republikanskom ‘krunisanju’ dok se rivali iz 2024. bore da ga zaustave

Dok je guverner Floride Ron DeSantis okretao svinjske kotlete pred kamerama na sajmu države Iowa u subotu, na užarenom plavom nebu pojavio se avion.

Bio je to privatni avion Donalda Trumpa Boeing 757. Kružio je oko sajmišta, a hiljade u gomili podiglo je pogled i podivljalo, navijajući za bivšeg republikanskog predsjednika.

Sat vremena kasnije, Trump je u koloni stigao sa obližnjeg aerodroma Des Moines na prijem kao rock zvijezda, ukravši DeSantisovu grmljavinu i sveo svog najbližeg rivala za republikansku predsjedničku nominaciju na malog igrača na jednom od najvećih političkih događaja na svijetu.

Bio je to trenutak koji je utjelovio stanje u trci republikanaca za predsjedničku nominaciju 2024.: Trump je daleko ispred u nacionalnim anketama, nadmašujući guvernera Floride i ostatak terena, koji su do sada bili u nedoumici oko toga kako smanjiti taj jaz.

Državni sajam u Iowi je politički obavezan za kandidate za predsjednika u srednjozapadnoj državi koja počinje takmičenje republikanaca za nominaciju u januaru. Ali s obzirom da je Trump vodio DeSantisa za 34 procentna poena među vjerovatnim republikanskim primarnim glasačima u anketi Reuters/Ipsos od 3. avgusta, a ostatak polja je ostao jednocifrenim procjenama, ovogodišnji sajam je imao prizvuk krunisanja, a ne izbora ljepote.

Uprkos Trumpovim pravnim problemima – optužen je tri puta ove godine, a mogao bi biti optužen i četvrti put u Džordžiji naredne sedmice – on drži jednu od najvećih predizbornih prednosti u američkoj izbornoj istoriji. Nijedan kandidat u modernoj istoriji nije imao tako veliku prednost na osporavanim predizborima i izgubio nominaciju.

U međuvremenu, DeSantis je imao dvije promjene osoblja u protekle tri sedmice i tone u anketama dok očajnički pokušava da kalibrira svoju kampanju.

Dok je Trump išao od šatora za svinjski odrezak do bara Steer N’ Stein da održi govor, okupljene pristalice skandirale: “Volimo te Trampe!”, novinar ga je pitao o DeSantisu.

“On stoji veoma, veoma loše u anketama. On bi zaista trebao da napusti trku”, rekao je Trump.

Sarah Longwell, republikanski strateg koji se protivi Trumpovoj nominaciji, održava fokus grupe s republikanskim glasačima cijele godine. Tokom posljednje dvije koje je držala, u protekle dvije sedmice, nijedna osoba nije ni spomenula DeSantisa.

Kada su direktno pitali o guverneru Floride na nedavnim fokus grupama, jedan glasač ga je nazvao “podmuklim”. Drugi ga je odbacio kao samo “još jednog redovnog političara”. Treći je rekao da je on dio “duboke države”, izraz koji teoretičari zavjere često koriste za označavanje ljudi u vladi za koje vjeruju da tajno rade na manipulaciji nacionalnom politikom.

“DeSantis je u spirali smrti”, rekla je Longwell.

Bryan Griffin, glasnogovornik DeSantisa, rekao je za Reuters da se republikansko nadmetanje vodi između Trumpa i DeSantisa, koji je “jedini kandidat u utrci koji može pobijediti Joea Bidena i provesti plan koji nam je potreban da preokrenemo pad ove zemlje i oživimo njenu budućnost”.

Što se tiče ostatka republikanskog polja, rekla je Longwell, teško je zamisliti kako bi neko od njih mogao stići Trumpa.

Uzak je put da neko pobijedi bivšeg predsjednika, “ali oni moraju da izazovu uzbuđenje i da budu prvi ili drugi u Ajovi da bi to bila trka dvije osobe i ubijedili ljude”, rekla je ona.

U desetak intervjua sa glasačima, Reuters je otkrio da im se najviše sviđa DeSantis – ali ne dovoljno da ga podrži u odnosu na Trumpa.

„Sviđa mi se ono što je DeSantis uradio na Floridi, ali želim Trumpa, biznismena, koji vodi državu, želim da Trump dobije drugi mandat. Bio je odličan za našu ekonomiju; smanjiće veličinu vlade. DeSantis može sljedeći put”, rekao je George Knuckey, 67.

Upitana o DeSantisu, Carla Wilkinson (68) je rekla: “Do đavola, ne. On je dobro na Floridi, ali ne mislim da je on predsjednički materijal. Ja sam za Trumpa do kraja.”

U subotu su se tehnološki milijarder Vivek Ramaswamy, bivša guvernerka Južne Karoline Nikki Haley i DeSantis pojavili na intervjuima s republikanskim guvernerom Iowe Kim Reynolds.

Učtivo i srdačno ih je dočekalo oko 200 ljudi, iako je DeSantis morao da govori pred više od pola tuceta demonstranata za prava žena koji pušu u zviždaljke i ispod aviona koji je vijorio transparent na kojem je pisalo: “Budi dopadljiv, Ron!”

Guverner Floride ima reputaciju kao drveni borac.

Kada je Trump stigao, sa agentima Tajne službe i psima tragačima posvuda, njegove gužve su bile ogromne, sa oko 2.000 ljudi koji su čekali da ga vide.

Chris Jackson, istraživač javnog mnijenja u anketnoj firmi Ipsos, koja provodi ankete za Reuters i druge medijske organizacije, rekao je da trenutno predizbori liče na “krunisanje” za Trumpa.

Ali Jackson je upozorio da se to još uvijek može promijeniti, posebno kako se Trumpovi pravni problemi povećavaju. Primarni birači bi i dalje mogli da brinu o Trumpovoj izbornosti na opštim izborima, rekao je Džekson, “i da se probude i možda pomisle da car nema odjeću”.

