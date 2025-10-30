Trump i Xi se složili da smanje trgovinske tenzije i ‘zajedno rade’ po pitanju Ukrajine

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i njegov kineski kolega Xi Jinping održali su razgovore u Južnoj Koreji, gdje su razgovarali o ratu u Ukrajini i dogovorili se da ublaže elemente svog teškog trgovinskog rata.

Govoreći u avionu Air Force One nakon sastanka u četvrtak, Trump je rekao da je imao “nevjerovatan sastanak” s Xijem i da su se složili o “mnogim važnim pitanjima”, uključujući trgovinu, carine i rijetke minerale.

Novinarima je izjavio da će smanjiti carine Kini za deset posto zbog njene uloge u krizi s fentanilom te da će Kina ponovo početi kupovati “velike količine” američke soje, čije su kupovine obustavljene u maju kao odgovor na američke carine.

Trump je dodao da je postignut i dogovor o ukidanju kineskih ograničenja na izvoz rijetkih minerala – 17 elemenata koji imaju malu, ali ključnu ulogu u proizvodnji automobila, aviona i oružja.

Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer, koji se takođe nalazio u Air Force Oneu, rekao je da Kina neće uvesti planirane kontrole izvoza rijetkih minerala koje su proširene u oktobru nakon dogovora predsjednika.

Nije komentarisao kontrole koje su već na snazi od aprila.

“Sve u vezi s rijetkim zemnim mineralima je riješeno i to za cijeli svijet… Ovo je bila globalna situacija, ne samo američka”, rekao je Trump novinarima. “Više nema prepreka od strane Kine.”

Trump je dodao da su razgovarali i o ratu u Ukrajini koji je Rusija započela u februaru 2022. godine, navodeći da su se on i Xi složili da “zajedno rade” na tom pitanju.

“Slažemo se da su strane zaglavljene u borbama, i ponekad ih, pretpostavljam, moraš pustiti da se bore. Ali mi ćemo sarađivati po pitanju Ukrajine”, rekao je.

Kineski zvaničnici još nisu komentarisali sastanak niti je objavljeno zvanično saopštenje.

Sastanak na međunarodnom aerodromu Gimhae u Busanu čini se da je postavio temelje za širi dijalog u narednim mjesecima, pri čemu je Trump najavio da planira posjetiti Kinu u aprilu i da bi preliminarni trgovinski sporazum mogao uskoro biti potpisan.

Neposredno prije početka razgovora, Trump je najavio da je naredio Pentagonu da “odmah” prekine dobrovoljni moratorij na testiranje nuklearnog oružja.

Trump je na društvenim mrežama izjavio da Sjedinjene Države “imaju više nuklearnog oružja od bilo koje druge zemlje”, navodeći Rusiju kao drugu, a Kinu kao “daleku treću, ali koja će ih dostići u roku od pet godina”.

Analitičari su za Radio Slobodna Evropa rekli da vide ograničen prostor za postizanje šireg sporazuma tokom ovih razgovora, ali da bi smanjenje trgovinskih tenzija moglo otvoriti put za veći dogovor kada Trump posjeti Kinu, a Xi uzvrati posjetu SAD-u sljedeće godine.

U uvodnim obraćanjima, oba lidera su izrazila međusobno poštovanje.

Trump je rekao da vjeruje kako će njih dvojica “imati fantastičan odnos dugo vremena”, dok je Xi izjavio da je prirodno da se Sjedinjene Države i Kina “ne slažu uvijek u svemu” i dodao da je “normalno da dvije vodeće ekonomije svijeta povremeno imaju trzavice”.

Prije razgovora očekivalo se da će Trump i Xi raspravljati i o drugim tačkama napetosti, uključujući Tajvan i kinesku podršku Rusiji.

Međutim, Trump je rekao da Tajvan, koji Kina smatra svojom teritorijom, nije bio tema razgovora.

Dodao je i da nisu spominjali kinesku kupovinu ruske nafte, kojom Moskva finansira rat.Rusija pomaže Kini u pripremi zauzimanja Tajvana, navodi procureli dokument

Prije sastanka, Ukrajina i njeni saveznici pozvali su Trumpa da izvrši pritisak na Xija zbog kineske podrške Rusiji.

Sastanak se dogodio sedmicu dana nakon što je Washington uveo sankcije dvjema velikim ruskim naftnim kompanijama.

Kina je najveći kupac ruske sirove nafte i ključna podrška ruskoj energetskoj industriji usred rata koji u Ukrajini vodi ruski predsjednik Vladimir Putin.

(Kliker.info-agencije)