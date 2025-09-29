Trump i Netanjahu dogovorili plan za okončanje rata u Gazi, čeka se odgovor Hamasa

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštili su da su se saglasili o planu za okončanje rata u Gazi, ali je i dalje neizvjesno da li će Hamas, oružana grupa koju SAD i EU karakterišu kao terorističku, prihvatiti predložene uslove.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Bijeloj kući 29. septembra, Tramp je predstavio mirovni plan u 21 tački, koji predviđa trenutni prekid vatre, oslobađanje svih talaca u roku od 72 sata, kao i formiranje privremene uprave u Pojasu Gaze, prenosi AP.

Privremeno upravno tijelo bi vodio Tramp, uz bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira, a nadgledala bi međunarodna misija uz podršku UN-a i zalivskih zemalja. Plan ne predviđa raseljavanje palestinskog stanovništva, ali poziva na razoružanje Hamasa i kraj njegove vlasti u Gazi.

“Mislim da smo već prešli granicu ‘vrlo blizu’. Nismo još gotovi – moramo dobiti Hamas”, rekao je Trump.

Netanjahu je upozorio da će Izrael završiti posao ako Hamas odbije plan.

Trump: Izrael ima punu podršku ako Hamas odbije plan

Trump je poručio da će Izrael imati „punu podršku“ SAD ukoliko Hamas odbije plan i da će tada imati slobodu da nastavi operacije protiv te grupe. Istovremeno, Bijela kuća je izrazila nadu da će se sporazum postići brzo.

„Da bi se postigao dogovor, obje strane će možda biti pomalo nezadovoljne. Ali upravo tako se postiže mir“, rekla je portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt.

Trump je ranije rekao da je sporazum o okončanju skoro dvogodišnjeg rata u Gazi, oslobađanju talaca koje drži Hamas i razoružavanju Hamasa, praktično postignut poslije razgovora s arapskim liderima prošle sedmice.

On je u nedjelju nagovjestio mogući proboj, navodeći na svojoj društvenoj mreži Truth Social: “Svi su saglasni oko nečeg specijalnog, prvi put ikada. Uradićemo to”!!!”

