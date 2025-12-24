hamburger-icon

Trump hvali tarife i slavi brojke : Američka ekonomija raste najbržim tempom u posljednje dvije godine

Trump hvali tarife i slavi brojke : Američka ekonomija raste najbržim tempom u posljednje dvije godine

24 Decembra
06:13 2025
Američka ekonomija je ubrzala rast u tri mjeseca do septembra, potaknuto snažnim rastom osobne potrošnje i oporavkom izvoza.

Kako javlja BBC najveća svjetska ekonomija je rasla po godišnjoj stopi od 4,3%, u odnosu na 3,8% u prethodnom kvartalu. To je bilo bolje od očekivanog i označilo je najsnažniji rast u dvije godine.

Izvještaj, koji je odgođen zbog zatvaranja američke vlade, baca svjetlo na ekonomiju koja je pogođena dramatičnim promjenama u trgovinskoj i imigracijskoj politici, kao i upornom inflacijom i smanjenjem državne potrošnje.

Ali iako je to dovelo do naglih promjena u nekim oblastima, kao što su uvoz i izvoz, osnovna ekonomija je održala solidan zamah, nadmašivši mnoge prognoze.

“Ovo je ekonomija koja je prkosila tmurnim očekivanjima u osnovi od početka 2022. godine”, rekao je Aditya Bhave, viši ekonomista u Bank of America.

Govoreći za BBC-jev program Business Today, gospodin Bhave je opisao ekonomiju kao “vrlo, vrlo otpornu”.

“Ne vidim zašto se to ne bi nastavilo u budućnosti”, dodao je.

Ukupni rast za treći kvartal godine bio je mnogo jači od očekivanog, a većina analitičara očekivala je godišnji tempo od oko 3,2%.

Povećan je potrošnjom koja je rasla po godišnjoj stopi od 3,5%, u poređenju sa 2,5% u prethodnom kvartalu, uprkos usporavanju tržišta rada, jer su domaćinstva trošila više na zdravstvene usluge.

Uvoz – koji se računa protiv rasta – nastavio je opadati, odražavajući talas poreza na pošiljke koje ulaze u SAD, a koji je predsjednik Donald Trump najavio ovog proljeća.

U međuvremenu, izvoz, koji je naglo pao, oporavio se, porastao za 7,4%. Vladina potrošnja se također oporavila, potaknuta izdacima za odbranu.

Ti dobici pomogli su u prevazilaženju usporavanja poslovnih investicija, uključujući intelektualno vlasništvo, i tržišta nekretnina koje se bori pod teretom i dalje visokih kamatnih stopa, što je pojačalo probleme s priuštivošću i ograničenja ponude.

Trump obećava da će ponovo učiniti SAD pristupačnim, dok Amerikanci osjećaju pritisak
Fed snižava kamatne stope, ali buduća smanjenja su neizvjesna
Može li smanjenje kamatnih stopa u SAD-u potaknuti tržište nekretnina?

Michael Pearce, glavni američki ekonomista u Oxford Economicsu, rekao je da je ekonomija dobro pozicionirana za 2026. godinu, kada će početi osjećati poticaj od smanjenja poreza i nedavnih poteza američke centralne banke da smanji kamatne stope.

“Osnovne mjere su u skladu sa solidnom ekspanzijom”, rekao je.

U objavi na društvenim mrežama, Trump je proslavio brojke, rekavši da su njegove tarife odgovorne. Bio je u defanzivi usred pada povjerenja potrošača i anketa koje ukazuju na nezadovoljstvo njegovim upravljanjem ekonomijom.

Međutim, neki analitičari upozorili su da bi rastuće cijene s kojima se suočavaju neka domaćinstva mogle otežati održavanje neuobičajeno snažnog tempa rasta viđenog u posljednjem kvartalu.

Tokom tri mjeseca do septembra, preferirani pokazatelj inflacije FED-a, indeks cijena lične potrošnje, porastao je za 2,8%, u poređenju sa 2,1% u prethodnom kvartalu, prema izvještaju.

Analitičari su upozorili da ta povećanja cijena opterećuju domaćinstva s nižim i srednjim prihodima, čak i dok domaćinstva s višim prihodima nastavljaju slobodno trošiti.

Oliver Allen, viši američki ekonomista u Pantheon Macroeconomics, primijetio je da neka novija istraživanja i podaci o kreditnim karticama ukazuju na to da domaćinstva obuzdavaju svoju potrošnju.

„Slabo tržište rada, stagnirajući realni prihodi i iscrpljivanje viška štednje iz doba pandemije, čini se da konačno sustižu domaćinstva“, rekao je.

(Kliker.info)

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

