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Trump dogovorio nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom bez ograničenja za nuklearno oružje

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Trump dogovorio nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom bez ograničenja za nuklearno oružje

22 Jula
06:41 2026
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Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira poslati Kongresu na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije koji ne uključuje zaštitne mjere za sprječavanje njene upotrebe u programima nuklearnog oružja.

Riječ je o dokumentu poznatom kao Sporazum iz člana 123 Zakona o atomskoj energiji SAD-a, koji su potpisali američki ministar energetike Chris Wright i saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman.

Wright i Bin Salman potpisali su preliminarni sporazum prošle godine u Rijadu. Sporazumi iz člana 123 omogućavaju Sjedinjenim Državama da se uključe u nuklearnu saradnju s drugim nacijama, uključujući transfer tehnologije i nuklearnog materijala, pod uslovima vezanim za neširenje nuklearnog oružja.

Saudijska Arabija godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, dok je Washington prethodno tražio uvjeravanja od Rijada da neće koristiti nuklearnu tehnologiju za razvoj oružja.

(Kliker.info-Hina)

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