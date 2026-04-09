Američki predsjednik Donald Trump obrušio se večeras na Tuckera Carlsona, Megyn Kelly, Candace Owens i Alexa Jonesa, koji su ga žestoko kritizirali nakon prijetnje da će “cijela civilizacija umrijeti”.

“Znam zašto su Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones godinama protiv mene, posebno zbog toga što misle da je sjajno da Iran, država koja je glavni sponzor terorizma, ima nuklearno oružje – zato što imaju jednu zajedničku stvar, nizak IQ. To su glupi ljudi, oni to znaju, njihove porodice to znaju i svi ostali to znaju!

Pogledajte njihovu prošlost, pogledajte njihov dosje. Nemaju što je potrebno i nikada nisu imali! Svi su izbačeni s televizije, izgubili su svoje emisije i više ih ni ne zovu na TV jer nikoga nije briga za njih, oni su LUĐACI, PROVOKATORI i reći će bilo što potrebno za malo “besplatne” i jeftine promocije. Sada misle da dobivaju neke “klikove” jer imaju trećerazredne podcaste, ali nitko ne govori o njima, a njihovi stavovi su suprotni MAGA-i – inače ne bih pobijedio na predsjedničkim izborima s UVJERLJIVOM POBJEDOM.

MAGA se slaže sa mnom i upravo je CNN-u dao 100% rejting odobravanja za “TRUMPA”, a ne za mahnite budale poput Tuckera Carlsona, koji nije uspio ni završiti fakultet, bio je slomljen čovjek kada je dobio otkaz na Foxu i nikada se nije oporavio – možda bi trebao posjetiti dobrog psihijatra!

Ili Megyn Kelly, koja mi je zlobno postavila sada već poznato pitanje “Samo Rosie O’Donnell”, ili “luda” Candace Owens, koja optužuje visoko cijenjenu prvu damu Francuske da je muškarac, iako to nije, i nadam se da će dobiti puno novca u aktualnoj tužbi. Zapravo, meni je prva dama Francuske daleko ljepša žena od Candace, zapravo, nije ni blizu!

Ili bankrotirani Alex Jones, koji govori neke od najglupljih stvari i izgubio je cijelo svoje bogatstvo, kako je i trebao, zbog svog užasnog napada na porodice žrtava pucnjave u Sandy Hooku, tvrdeći apsurdno da je riječ o podvali. Ti takozvani “komentatori” su GUBITNICI i to će uvijek biti! Sada lažne vijesti CNN-a, propali The New York Times i sve ostale radikalno lijeve “news” organizacije ih “slave” i prvi put u životu im daju “pozitivan” publicitet.

Oni nisu “MAGA”, oni su gubitnici koji se samo pokušavaju prikrpati MAGA-i. Kao predsjednik, mogao bih ih pridobiti na svoju stranu kad god poželim, ali kad zovu, ne uzvraćam pozive jer sam prezauzet svjetskim i nacionalnim pitanjima i, nakon nekoliko puta, postanu “zločesti”, baš kao Marjorie Taylor Greene, ali to me više ne zanima, zanima me samo činiti ono što je ispravno za našu zemlju.

MAGA znači POBJEDU i SNAGU u tome da se Iranu ne dopusti nuklearno oružje. MAGA znači UČINITI AMERIKU PONOVNO VELIKOM, a ti ljudi nemaju pojma kako to učiniti, ALI JA ZNAM, jer su SAD sada “NAJVRUĆA” zemlja bilo gdje u svijetu! Predsjednik Donald J. Trump”, napisao je Trump.

Trumpovi saveznici pozivaju na njegovu smjenu

Podsjetimo, Trumpova prijetnja da će iskorijeniti “cijelu civilizaciju” ako Iran odbije sporazum koji uključuje ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, izazvala je oštre reakcije i dodatno produbila politički rascjep u Sjedinjenim Državama.

Dok republikanci i dio bivših zvaničnika pozdravljaju Trumpov pristup, demokrati smatraju da su njegove izjave dovoljan razlog za smjenu. Ipak, čini se da najsnažniji otpor dolazi iz same Trumpove političke baze.

Brojni istaknuti desničarski komentatori, koji su nekoć činili okosnicu njegove baze, okreću mu leđa zbog Operacije Epski Bijes i prijetnji napadima na civilnu i energetsku infrastrukturu Irana. Mnogi ga optužuju da je u sedmicama od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana iznevjerio svoje predizborno obećanje da će Ameriku držati podalje od stranih sukoba.

Bivši voditelj Fox Newsa Tucker Carlson u ponedjeljak je u svojoj online emisiji nazvao strategiju “gnusnom na svakoj razini”, rekavši kako “ni mjesec i pol dana od početka sukoba… koristit ćemo našu vojsku da ubijamo civile te zemlje”

Marjorie Taylor Greene, donedavno jedna od najpouzdanijih Trumpovih saveznica u Kongresu, pridružila se demokratima u pozivima na njegovu smjenu prema 25. amandmanu. Pozivima za Trumpovim svrgavanjem pridružio se i desničarski voditelj i teoretičar zavjere Alex Jones. “Možete imati dobrog vođu, a on jednostavno poludi”, poručio je na društvenim mrežama. “To je ludilo kralja.”

U međuvremenu je Candace Owens, nekadašnja miljenica pokreta MAGA, ponovila svoju osudu kampanje bombardiranja, nazvavši Trumpa “genocidnim luđakom” te je pozvala Kongres i vojsku da interveniraju.

Ko su ljudi na koje se Trump obrušio?

Tucker Carlson je jedan od najpoznatijih američkih konzervativnih komentatora i bivša zvijezda Fox Newsa, gdje je godinama vodio jednu od najgledanijih političkih emisija u SAD-u. Poznat je po oštroj retorici, kritici establišmenta i često kontroverznim stavovima o vanjskoj politici, uključujući skeptičan odnos prema američkim intervencijama u inozemstvu.

Megyn Kelly je američka novinarka i voditeljica koja je karijeru gradila na Fox Newsu, a potom i na NBC-u. Danas vodi vlastiti podcast i medijski projekt, a poznata je po izravnom stilu i intervjuima s političarima, uključujući i sukobe s Trumpom još tokom njegove prve predsjedničke kampanje.

Candace Owens je konzervativna politička komentatorica i aktivistica koja je stekla popularnost kroz društvene mreže i rad u organizaciji Turning Point USA. Često izaziva polemike svojim stavovima o rasi, politici i međunarodnim pitanjima, a posljednjih godina profilirala se kao jedna od glasnijih figura desnice izvan klasičnih medija.

Alex Jones je kontroverzni američki voditelj i osnivač platforme Infowars, poznat po širenju teorija zavjere. U više je navrata bio u središtu javnih i pravnih sporova, uključujući presude zbog lažnih tvrdnji o masakru u školi Sandy Hook, zbog čega je suočen s visokim odštetama i finansijskim problemima.

