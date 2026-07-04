Američki predsjednik Donald Trump branio je višemilionske poslovne aktivnosti svoje porodice i negirao sukob interesa u vezi s obavljanjem javne funkcije u intervjuu za američku televizijsku stanicu CNBC, rekavši da u njegovim poslovima s kriptovalutama nije bilo ništa ilegalno.

U intervjuu za CNBC u Ovalnom kabinetu u četvrtak, Trump je rekao da u njegovom kripto poslovanju nema ništa zabranjeno.

Nedavno objavljeni podaci o prihodima pokazuju da je Trump u 2025. godini zaradio više od milijardu dolara samo od kriptovaluta kroz udjele u kompanijama u vlasništvu porodice Trump.

Istovremeno, njegova administracija je značajno povećala trgovanje digitalnim valutama od početka njegovog drugog mandata.

Trump je rekao da nije imao saznanja o vlastitim investicijama. Njegova djeca su upravljala njegovim finansijskim poslovima, posebno njegov sin Eric, i nije s njim o tome razgovarao.

“Ništa ilegalno, nema ništa loše u tome”, rekao je Trump.

Osamdesetogodišnji šef države rekao je da čak ni njegova djeca nisu imala laku sudbinu s njegovim mandatom.

Ured je bio “toliko moćan, toliko velik” da se gotovo svaki potez njegove djece mogao smatrati sukobom interesa. U principu, savjetovao je svojoj djeci da pokažu suzdržanost.

“I imaju život”, rekao je američki predsjednik. Poslovali su mnogo prije nego što je on uopće pomislio da se kandiduje za predsjednika, rekao je.

(Kliker.info-agencije)