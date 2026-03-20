Predsjednik SAD Donald Trump ponovno je žestoko kritizirao NATO i saveznike zbog rata s Iranom. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social poručio je da bez Sjedinjenih Država savez nema stvarnu snagu.

‘Bez SAD-a, NATO je tigar od papira! Nisu htjeli učestvovati u borbi kako bi zaustavili Iran s nuklearnim oružjem. Sad kad je ta borba vojno dobivena, uz vrlo mali rizik za njih, žale se na visoke cijene nafte koje su prisiljeni plaćati, ali ne žele pomoći otvoriti Hormuški moreuz – napisao je Trump.

Dodao je da je otvaranje Hormuškog moreuza “jednostavan vojni manevar” te optužio saveznike za kukavičluk.‘Kukavice i mi ćemo to zapamtiti’, poručio je.

Ove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti između Washingtona i evropskih saveznika oko rata u Iranu. i sigurnosti Hormuškog tjesnaca, ključne pomorske rute za globalnu trgovinu naftom.

Sjedinjene Države posljednjih dana pokušavaju okupiti međunarodnu koaliciju koja bi osiguravala plovidbu kroz Hormuški moreuz, ključnu pomorsku rutu za globalnu trgovinu naftom, a nakon što je Iran zaprijetio njegovim zatvaranjem i već poduzeo korake koji su poremetili promet.

Za sada, više evropskih država odbija učešće u vojnoj operaciji, izražavajući zabrinutost zbog daljnje eskalacije sukoba.

(Kliker.info-agencije)