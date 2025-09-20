hamburger-icon

Kliker.info

Trojka o bivšem predsjedniku RS-a : Zatvoren je Dodikov politički krug, njegov kraj je početak oporavka RS-a i cijele BiH

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Trojka o bivšem predsjedniku RS-a : Zatvoren je Dodikov politički krug, njegov kraj je početak oporavka RS-a i cijele BiH

20 Septembra
16:26 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Stranke Trojke poručile su u zajedničkom saopćenju da je zatvoren politički krug Milorada Dodika nazvavši ga “osuđenim nacionalističkim secesionistom i ključnim remetilačkog faktora u političkom, ekonomskom i društvenom prostoru Bosne i Hercegovine”.

“Time je započeo proces okončanja političke karijere čovjeka koji je svoje političko djelovanje temeljio na izazivanju konflikata, mržnje i netrpeljivosti, atakujući na dostojanstvo i ugled ljudi i čitavih naroda”, navodi se u saopćenju.

“Dodik ostavio distopijsko društvo”

Trojka poručuje da je konačni rezultat Dodikovog djelovanja “distopijsko društvo u koje je pretvorio entitet RS, kojem će trebati godine da se vrati iz ponora moralnog, političkog i ekonomskog ništavila”.

Posebno ističu da je odluka stranaka Trojke o trajnom prekidu saradnje sa SNSD-om bila “jasna poruka svim političkim akterima u BiH, ali i predstavnicima međunarodne zajednice, da je završena era popuštanja Dodiku svaki put kada bi atakovao na mir, stabilnost, ustavni poredak i evropske integracije”.

Dodaju da je takav stav Trojke na međunarodnom nivou rezultirao daljom izolacijom Dodika, uvođenjem sankcija iz zapadnih demokratskih država, ali i uspostavljanjem saradnje s opozicionim strankama iz RS-a.

“Time je kvalitativno promijenjen odnos prema važnim pitanjima mira, stabilnosti, EU integracija i ekonomskog razvoja”, naglašavaju.

“Vrijeme za obnovuW

Na kraju, Trojka poručuje da je sada važno nastaviti s uspostavljanjem normalne saradnje na institucionalnom i ljudskom nivou.

“Kako bi se što prije sanirale posljedice devastirajuće Dodikove politike i kako bi BiH krenula putem trajnog mira, demokratizacije i evropskih vrijednosti”, poručili su iz stranaka Trojke.
(Kliker.info-N1)
Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku