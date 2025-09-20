Trojka o bivšem predsjedniku RS-a : Zatvoren je Dodikov politički krug, njegov kraj je početak oporavka RS-a i cijele BiH
Stranke Trojke poručile su u zajedničkom saopćenju da je zatvoren politički krug Milorada Dodika nazvavši ga “osuđenim nacionalističkim secesionistom i ključnim remetilačkog faktora u političkom, ekonomskom i društvenom prostoru Bosne i Hercegovine”.
“Time je započeo proces okončanja političke karijere čovjeka koji je svoje političko djelovanje temeljio na izazivanju konflikata, mržnje i netrpeljivosti, atakujući na dostojanstvo i ugled ljudi i čitavih naroda”, navodi se u saopćenju.
“Dodik ostavio distopijsko društvo”
Trojka poručuje da je konačni rezultat Dodikovog djelovanja “distopijsko društvo u koje je pretvorio entitet RS, kojem će trebati godine da se vrati iz ponora moralnog, političkog i ekonomskog ništavila”.
Dodaju da je takav stav Trojke na međunarodnom nivou rezultirao daljom izolacijom Dodika, uvođenjem sankcija iz zapadnih demokratskih država, ali i uspostavljanjem saradnje s opozicionim strankama iz RS-a.
“Time je kvalitativno promijenjen odnos prema važnim pitanjima mira, stabilnosti, EU integracija i ekonomskog razvoja”, naglašavaju.
“Vrijeme za obnovuW
Na kraju, Trojka poručuje da je sada važno nastaviti s uspostavljanjem normalne saradnje na institucionalnom i ljudskom nivou.
