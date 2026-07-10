Francuska je u polufinalu Svjetskog prvenstva. Trikolori su u Bostonu pobijedili Maroko s 2:0.

Maroko nije ništa mogao selekciji Francuske. Nije im pomogao ni čudesni Yassine Bono koji je skinuo nekoliko zicera, pa su Trikolori otišli u polufinale Svjetskog prvenstva.

Dominirali su Francuzi od prve minute ovog meča. Kružili su oko marokanskog gola, a u 28. minuti dobijaju veliku šansu da dođu do vodstva. Kylian Mbappe je iznudio penal, sam ga je odlučio izvesti, ali čudesni Bono brani njegov udarac.

Bono je potom zaustavio i udarac Desirea Douea, šut Lucasa Dignea pogađa prečku i na odmor se odlazi rezultatom 0:0.

Međutim, u nastavku meča ni sjajni Bono ne pomaže. Francuska lomi otpor Maroka i dolazi do trijumfa.

Do prednosti Francuska dolazi u 60. minuti. Spektakularan gol zabija Mbappe za 1:0.

Šest minuta kasnije priča u ovom meču je završena. Ousmane Dembele zabija još jedan sjajan pogodak za 2:0.

Maroko nije imao snage da napravi nešto više. Večeras jednostavno nisu mogli apsolutno ništa protiv velikog favorita i odlaze u polufinale.

Francuska će 14. jula u Arlingtonu igrati polufinalni duel protiv boljeg iz meča Španija – Belgija. Ovaj duel se igra sutra u Los Angelesu.

(Kliker.info-SportSport)