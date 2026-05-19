Trijumf Srebreničana u Americi: Izbjegli s kesom u rukama, a danas su im sinovi postali doktor medicine i inžinjer avijacije!
Iz američkog grada St. Louisa, koji je devedesetih godina postao utočište za hiljade prognanih građana Bosne i Hercegovine, stiže jedna od najljepših i najinspirativnijih priča ove godine. Ugledni profesor David Pettigrew podijelio je dirljivo svjedočanstvo o porodici Hasana Mustafića, izbjeglicama iz Srebrenice koji su u Ameriku stigli bez ičega, a ovog vikenda su dočekali trenutak najvećeg ponosa.
Na svojim svečanim diplomskim odorama, braća su ponosno nosila Cvijet Srebrenice, a Kenanova poruka na društvenim mrežama duboko je ganula javnost s obje strane Atlantika.
„Nosimo cvijet kao dokaz da nisu uspjeli“
„Prije 31 godinu Srebrenica je pala. Pala je jer su neki htjeli da izbrišu naš narod. Pokušali su da izbrišu našu istoriju. Pokušali su da nas unište totalno. U tom genocidu pokušali su da unište našu budućnost. Danas, nakon 31 godine, mi nosimo cvijeće Srebrenice kao dokaz da nisu uspjeli. Nosimo cvijet kao dokaz da nas ne mogu uništiti. Nosimo cvijet da dokažemo svijetu da se mi borimo za pravdu naših nestalih“, poručio je mladi inžinjer.
Roditeljska žrtva: Sedam dana u sedmici od jutra do mraka
Poseban i najemotivniji dio poruke Kenan je posvetio svojim roditeljima, koji su u tuđem svijetu podnijeli nadljudske žrtve kako bi svojoj djeci obezbijedili ono što je njima bilo ukrađeno.
„Prije 31 godinu naši su roditelji izgubili sve. Došli su u zemlju tuđu i nepoznatu sa željom za bolju budućnost. Oni nisu gradili tu budućnost sebi, već su gradili nama. Oni su se borili svakodnevno da bi mi imali sve što je nama ikada trebalo. Od jutra do mraka, 7 dana u sedmici, oni su radili da bi izgradili tu budućnost nama. Hvala mama i babo za sve što ste nam dali u životu. Da vas Allah nagradi na ovom i na onom svijetu“, stoji u potresnom pismu zahvalnosti.
Kako su Bošnjaci oživjeli St. Louis
Kenan je naglasio i neraskidivu vezu između bh. zajednice i grada koji ih je primio kao svoju djecu, ističući da je vrijeme da nova generacija uzvrati uslugu zajednici koja im je pružila ruku spasa.
„Danas stojimo pred svijetom kao sinovi Srebrenice. Jedan doktor porodične medicine i drugi inžinjer aviotehnike. Jedan mali cvijet na našim prsima nije ništa naspram onoga što je u našim srcima. Nisu nas mogli izbrisati, niti našu historiju, niti uništiti nas kao narod. Nakon 31 godinu rijeka Drina i dalje snažno teče. Sve dok se njeni talasi čuju, čuće se i priča o djeci Srebrenice!“, zaključio je Kenan Mustafić.
Ova priča o porodici Mustafić nije samo priča o akademskom uspjehu; to je univerzalni spomenik bosanskom prkosu, opstanku i neizmjernoj roditeljskoj ljubavi koja je iz pepela Srebrenice odgojila novu, sjajnu generaciju ljudi.
