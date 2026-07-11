Trideset i jednu godinu nakon genocida : Još deset Srebreničana vraćeno iz tišine masovnih grobnica u vječni smiraj Potočara
Za porodice žrtava današnji dan predstavlja kraj jedne bolne potrage, ali ne i kraj tuge koja traje više od tri decenije.
Među ukopanim žrtvama je i Senad (Zaim) Jusić, najmlađa ovogodišnja žrtva. Imao je samo 20 godina kada je ubijen u ljeto 1995. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su tek 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.
Danas su ukopani i Muriz Baraković, Hamed Musić, Ramo Alić, Muhidin Osmanović, Huso Ćerimović, Nuko Nukić, Ahmet Gušter i Asim Kunić, žrtve čiji su posmrtni ostaci godinama nakon rata pronalaženi u masovnim i sekundarnim grobnicama na području Podrinja.
Neki od njih ukopani su uz najbliže članove porodice – braću, amidžiće i druge srodnike koji su ranijih godina pronašli smiraj u Potočarima, dok su njihove porodice nakon dugog čekanja konačno dobile mjesto na kojem će ih moći posjećivati i odavati im počast.
Današnjim ukopom brojni članovi porodica zatvorili su jedno od najtežih poglavlja svojih života, ali potraga za žrtvama genocida nije završena. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine još traga za oko 900 osoba nestalih u genocidu, čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni ili identifikovani.
Komentari