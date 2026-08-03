Svega dvadesetak kilometara od Neuma, u smjeru Dubrovnika, sprema se početak gradnje jednog od najvećih turističkih projekata na Jadranu, vrijednog oko 920 miliona eura. Naša ekipa obišla je lokaciju budućeg luksuznog resorta Tri Sestrice i snimila kako danas izgleda prostor koji će u narednim godinama doživjeti potpunu transformaciju.

Projekt je posljednjih dana ponovo privukao pažnju javnosti nakon što je lokaciju posjetio kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zajedno s investitorom Vicencom Blagaićem. Hrvatski medij navode da nije poznato o čemu su razgovarali, dok je ranije objavljeno i da je među vlasnicima zemljišta unutar projekta hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić.

Međutim, mnogo zanimljivije od same posjete poznatih sportista jeste ono što se danas može vidjeti na terenu. Pristupna infrastruktura je u završnoj fazi, a cijeli prostor dobija prve obrise jednog od najambicioznijih turističkih projekata u ovom dijelu Evrope.

Projekt koji se priprema gotovo dvije decenije

Tri Sestrice nalaze se u Dubrovačkom primorju, nedaleko od Dubrovnika, uz magistralni pravac kojim svake godine prolaze stotine hiljada turista na putu prema krajnjem jugu Hrvatske.

Investitor projekta je splitski poduzetnik Vicenco Blagaić, koji ovaj kompleks razvija gotovo dvadeset godina. Tokom tog perioda otkupljivano je zemljište i rješavani su složeni imovinsko-pravni odnosi kako bi se stvorili uslovi za realizaciju investicije.

Prema investicijskoj dokumentaciji objavljenoj na stranici Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, ukupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 920 miliona eura, a prostirat će se na približno 260 hektara.



Šta će biti izgrađeno

Dokumentacija predviđa izgradnju potpuno nove luksuzne turističke destinacije koja će obuhvatiti:

sedam luksuznih hotela,

oko 400 hotelskih smještajnih jedinica,

oko 500 apartmana,

220 luksuznih vila,

golf teren sa 27 rupa,

marinu za jahte,

beach club,

restorane, barove i trgovine,

galerije i muzeje,

brojne sportske i rekreativne sadržaje.

Turistički dio kompleksa zauzimat će oko 40 hektara, dok je za golf teren predviđeno više od 200 hektara.

Ulazak u novu fazu

Na lokaciji su u proteklom periodu izvođeni radovi na pristupnim cestama i komunalnoj infrastrukturi, a završetak tih radova pokazuje da projekt nakon dugog perioda priprema ulazi u konkretniju fazu realizacije.

Investitor je ranije najavio da će prva faza obuhvatiti izgradnju dva hotela, luksuznih vila, apartmana i rezidencija, beach kluba te manje marine.

Ako se planovi ostvare, Tri Sestrice će postati jedan od najvećih i najluksuznijih turističkih kompleksa na istočnoj obali Jadrana, ali i jedna od najvećih privatnih investicija u turizam u cijeloj regiji.

Posebnu vrijednost projekta predstavlja i njegova blizina Bosni i Hercegovini. Budući resort nalazi se na svega dvadesetak kilometara od Neuma prema Dubrovniku, što ga čini praktično susjednim megaprojektom koji će u narednim godinama značajno promijeniti ovaj dio jadranske obale.

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