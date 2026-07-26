Od Rijeke, preko Bara do Drača, tri najveće jadranske luke posljednjih godina sve češće se pojavljuju u međunarodnim istragama o švercu kokaina iz Latinske Amerike. Hrvatska, Crna Gora i Albanija danas su među najvažnijim tačkama balkanskog narko-koridora, a protiv više desetina osumnjičenih trenutno se vode postupci zbog krijumčarenja tona kokaina, pranja stotina miliona evra i učešća u međunarodnim kriminalnim organizacijama.

Posljednje optužnice USKOK-a, istrage albanskog SPAK-a i predmeti crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva pokazuju da iza rekordnih zapljena stoje složene mreže koje povezuju balkanske grupe sa južnoameričkim kartelima i evropskim distributivnim centrima.piše Euronews Srbija.

Rijeka, Drač i crnogorske luke nisu samo tačke na pomorskoj karti – za istražioce su godinama dio šireg balkanskog narko-koridora kojim kokain iz Latinske Amerike pokušava da pronađe put do tržišta Evropske unije. Posljednji slučajevi iz Hrvatske, Albanije i Crne Gore pokazuju isti obrazac – droga stiže skrivena u legalnim pošiljkama, iza nje stoje međunarodne veze, a istrage se često šire daleko izvan granica jedne države.

Rijeka – kokain iz Meksika skriven u kotlovima

Jedan od najupečatljivijih slučajeva koji je posljednjih godina povezao Rijeku sa međunarodnim lancem krijumčarenja kokaina jeste predmet koji vodi hrvatski USKOK.

Prema optužnici USKOK-a, pred Županijskim sudom u Rijeci pokrenut je postupak protiv trojice hrvatskih državljana i jednog državljanina Kanade zbog sumnje da su bili dio organizovane kriminalne grupe koja je nabavljala velike količine kokaina i metamfetamina iz Meksika, organizovala njihov transport u Evropsku uniju i dalju distribuciju.

Istražioci tvrde da je droga iz Meksika putovala skrivena u industrijskoj opremi – u oplatama dva kotla za ugostiteljstvo. Prema navodima optužnice, jedna pošiljka sadržala je najmanje 21 kilogram metamfetamina, dok je druga bila znatno veća – čak 140 kilograma kokaina i 51 kilogram metamfetamina.

Posebnu pažnju istražitelja privukla je druga pošiljka, čija je vrijednost na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj procijenjena na više od 2,9 miliona evra. Droga je, prema navodima USKOK-a, dopremljena preko međunarodnog transportnog lanca do Zagreba, a zatim i do Rijeke, gdje je trebalo da bude preuzeta i izvađena iz skrivene konstrukcije.

Ovaj slučaj pokazuje model koji istražioci često opisuju kao zloupotrebu legalnih tokova trgovine, u kojem kriminalne grupe drogu ne krijumčare klasičnim rutama, već je skrivaju u robi koja formalno ima potpuno legalnu namjenu.

Dok se u Rijeci vodi sudski postupak zbog međunarodnog šverca velikih količina narkotika, hrvatska policija je u najnovijoj akciji na ostrvu Pag razbila još jedan lanac preprodaje droge, ovoga puta usmjeren na turističku sezonu i prodaju narkotika posjetiocima festivala.

Posljednja velika akcija hrvatske policije protiv međunarodne preprodaje droge sprovedena je na ostrvu Pag, gdje je uhapšeno šest stranih državljana – pet državljana Velike Britanije i jedan državljanin Italije. Policija sumnja da su tokom ljetne turističke sezone organizovano prodavali narkotike turistima, prije svega na području Novalje i plaže Zrće, poznate po velikim muzičkim festivalima i noćnom životu. Akciju je potvrdio hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Svi osumnjičeni predati su pritvorskom nadzorniku uz krivične prijave zbog neovlašćene proizvodnje i prometa drogama.

Tokom pretresa policija je zaplijenila 168,8 grama marihuane, 107,3 grama kokaina, 44,1 gram ketamina, 66,77 grama MDMA, 391 tabletu MDMA (ekstazija) i 15 doza LSD-a.

Prema navodima hrvatskog MUP-a, osumnjičeni su u Hrvatsku došli upravo zbog ljetne turističke sezone, kada na Pagu borave desetine hiljada mladih turista iz cijele Evrope. Sumnja se da su drogu prodavali na festivalima i u klubovima na području Zrća i Novalje, koristeći veliki priliv stranih gostiju kako bi ostvarili što veću zaradu.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović saopštio je da je ovom akcijom “razbijen još jedan lanac preprodaje droge” i poručio da hrvatska policija nastavlja sistemsku borbu protiv narko-kriminala.

On je naveo da je hrvatska policija u prvih pet mjeseci ove godine podnijela 1.450 krivičnih prijava za krivična djela u vezi sa drogama i uhapsila 506 osoba, što je 35 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Pag, a naročito plaža Zrće, tokom ljeta postaje jedno od najvećih evropskih odredišta za elektronsku muziku i festivale, koje posjećuju desetine hiljada turista iz Velike Britanije, Italije, Njemačke, Holandije i drugih zemalja. Upravo zbog velikog broja posjetilaca i intenzivnog noćnog života, policija svake godine pojačava kontrole i sprovodi akcije protiv organizovanih grupa koje pokušavaju da iskoriste sezonu za prodaju narkotika.

Albanija i Crna Gora u fokusu velikih istraga

Albanske vlasti posljednjih godina vode više velikih istraga protiv grupa koje se povezuju sa međunarodnim švercom kokaina i pranjem novca. Jedan od posljednjih predmeta koji je pokrenulo Specijalno tužilaštvo protiv korupcije i organizovanog kriminala Albanije (SPAK) odnosi se na mrežu za koju istražitelji tvrde da je bila povezana sa međunarodnim transportom kokaina iz Latinske Amerike ka Evropi.

U toj istrazi kao “glavni” označen je Dritan Đika, za koga tužilaštvo navodi da je bio dio strukture povezane sa trgovinom narkoticima i pranjem novca. SPAK je saopštio da je u okviru postupka blokirana imovina vrijedna oko 150 miliona evra i da su izdati nalozi za hapšenje više osoba.

Prema navodima albanskih istražitelja, grupa je djelovala kroz više država – uključujući zemlje Latinske Amerike, Belgiju i Holandiju – dok je novac, prema sumnjama tužilaštva, ulagan u nekretnine, građevinske projekte i druge legalne poslove.

Posebnu pažnju istražilaca privukla je činjenica da se kriminalne mreže više ne oslanjaju samo na prevoz droge, već grade čitave finansijske strukture koje omogućavaju prikrivanje porijekla novca.

Dok se u Hrvatskoj pred sudom razmatra slučaj krijumčarenja kokaina i metamfetamina preko Rijeke, u Crnoj Gori istražitelji vode jedan od najvećih predmeta posljednjih godina koji se odnosi na međunarodni transport kokaina – postupak protiv Harisa Monića, državljanina Crne Gore i Holandije, zbog sumnje da je bio dio kriminalne organizacije koja je, prema navodima tužilaštva, učestvovala u krijumčarenju više od četiri tone kokaina iz Južne Amerike ka Zapadnoj Evropi, navodi RTCG.

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore saopštilo je da je protiv Monića pokrenuta istraga zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Prema navodima SDT-a, predmet istrage je ukupno 4.168 kilograma kokaina, koji je, kako se sumnja, transportovan iz Južne Amerike prema evropskom tržištu.

Prema navodima tužilaštva, Monić je bio dio kriminalne strukture koju su, kako se tvrdi u istrazi, organizovali Ljubo Milović i Mileta Ojdanić. Istražitelji navode da je grupa bila povezana sa više velikih pošiljki kokaina koje su išle iz Ekvadora prema državama Evropske unije.Kokain, ilustracija (Izvor: AA)

U dokumentima tužilaštva navodi se da su sporne pošiljke obuhvatale oko 500 kilograma kokaina iz Ekvadora prema Njemačkoj, oko 793 kilograma prema Holandiji, oko 846 kilograma prema Holandiji, više od 1.044 kilograma prema Belgiji, kao i još jednu pošiljku od oko 985 kilograma kokaina prema Belgiji.

Crnogorski istražitelji u ovom slučaju nisu govorili samo o jednoj pošiljci, već o mreži koja je, prema njihovim navodima, funkcionisala kroz više država.

Ruta koja se pojavljuje u predmetu počinje u Ekvadoru, jednoj od zemalja koje su posljednjih godina postale ključne tačke za izvoz kokaina prema Evropi. Droga iz Južne Amerike najčešće napušta kontinent preko velikih pomorskih luka, a zatim se kroz evropske distributivne centre preusmjerava prema različitim tržištima.

Belgija i Holandija predstavljaju među najvažnijim ulaznim tačkama za kokain u Evropi zbog ogromnog obima kontejnerskog saobraćaja. Luka Antverpen i luka Roterdam godinama su u fokusu evropskih policijskih službi zbog zapljena više tona kokaina.

U istom predmetu ranije je obuhvaćeno još 25 osoba.

Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo navelo je da postupak protiv Monića nije izolovan slučaj, već nastavak šire istrage. Prema informacijama SDT-a, protiv još 25 pripadnika iste kriminalne organizacije ranije su pokrenuti krivični postupci koji su i dalje u toku.

Slučajevi iz Hrvatske, Albanije i Crne Gore imaju zajedničku tačku – kilogrami droge koji su zaplijenjeni predstavljaju samo ono što je policija uspjela da pronađe.

Istražitelji godinama upozoravaju da međunarodne kriminalne organizacije funkcionišu poput kompanija – imaju ljude za nabavku, transport, finansije, pranje novca i distribuciju.

Zbog toga se najvažnije istrage često ne završavaju samo zapljenom droge, već pokušajem da se pronađe novac koji je nastao trgovinom narkoticima.

Upravo taj element pojavljuje se najviše u velikim albanskim istragama, gdje su tužilaštva, pored narkotika, fokus prebacila i na imovinu, kompanije i tokove novca.

Zašto baš jadranske luke?

Pomorski transport predstavlja jednu od najvažnijih ruta za međunarodni šverc kokaina jer velike količine robe koje svakodnevno prolaze kroz luke otežavaju kontrolu svake pojedinačne pošiljke.

Prema procjenama evropskih bezbjednosnih službi, najveći dio kokaina koji dolazi u Evropu stiže pomorskim putem iz zemalja Latinske Amerike, posebno preko velikih kontejnerskih luka. Kriminalne grupe koriste legalnu trgovinu kao masku – drogu pokušavaju da sakriju među hiljadama kontejnera koji svakodnevno prelaze Atlantik.

Upravo zbog toga luke u Rijeci, Albaniji i Crnoj Gori posmatraju se u okviru šireg regionalnog problema – njihovi kriminalni klanovi sve češće nisu samo krajnji distributeri, već učestvuju u organizaciji međunarodnog transporta.

(Kliker.info-Euronews)