Tri evropske zemlje najavile uključivanje u rat protiv Irana : Britanija dala svoje baze na raspolaganje Amerikancima

U zajedničkoj izjavi navodi se da su iranski napadi ocijenjeni kao “neselektivni i nerazmjerni”, uz poruku da će evropske sile poduzeti konkretne korake kako bi zaštitile vlastite nacionalne interese, ali i sigurnost svojih saveznika u regionu.

Prema saopćenju, razmatrane mjere mogle bi uključivati omogućavanje “nužnih i razmjernih odbrambenih akcija”, s ciljem neutralizacije iranskih projektila i bespilotnih letjelica već na njihovim mjestima lansiranja.

Lideri E3 naglasili su da će u provođenju tih aktivnosti blisko sarađivati sa Sjedinjene Američke Države, kao i s drugim saveznicima prisutnim na Bliskom istoku.

Istovremeno, britansko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je oko 94.000 državljana Ujedinjenog Kraljevstva registrovalo svoj boravak u državama Perzijskog zaljeva putem vladinog sistema za evidenciju građana u inostranstvu.

Ovaj podatak dodatno naglašava zabrinutost evropskih lidera zbog sigurnosne situacije u regiji, dok međunarodna zajednica strahuje od daljnje eskalacije sukoba i njegovog mogućeg širenja izvan Bliskog istoka.

Nešto kasnije u nedjelju navečer britanski premijer Keir Starmer je potvrdio da je Britanija prihvatila zahtjev Sjedinjenih Država da koriste britanske vojne baze za udare na iranska raketna postrojenja,naglašavajući da London “neće sudjelovati u ofenzivnim akcijama na Iran”.

“Sjećamo se svih pogrešaka počinjenih u Iraku i iz toga smo izvukli lekcije”, rekao je šef britanske vlade u videu objavljenom na X-u. “Nismo bili uključeni u početne napade na Iran… i nećemo im se sada pridružiti.”

Međutim, Iran sada “provodi strategiju spaljene zemlje pa Ujedinjeno Kraljevstvo podržava kolektivnu samoobranu naših saveznika i naših ljudi u regiji”.

Starmer je izjavio da je njegova zemlja stoga prihvatila američki zahtjev za korištenjem britanskih baza za obrambene napade protiv skladišta iranskih projektila ili lansera.

“Sjedinjene Države zatražile su dopuštenje za korištenje britanskih baza za tu specifičnu i ograničenu obrambenu svrhu. Odlučili smo prihvatiti zahtjev kako bismo spriječili Iran da ispaljuje projektile diljem regije”, rekao je Starmer.

Ujedinjeno Kraljevstvo dalo je Sjedinjenim Državama pristup vojnim bazama Diego Garcia i RAF Fairford, doznaje Sky News.

Diego Garcia najveći je otok u arhipelagu Chagos, koji je posljednjih tjedana bio pod povećanim interesom Donalda Trumpa.

RAF Fairford nalazi se u grofoviji Gloucestershire, nekoliko kilometara sjeverno od grada Swindona.