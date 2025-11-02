Tri dana prije izbora veliki vjetar u leđa : Obama pozvao Mamdanija i ponudio pomoć u budućnosti !

Bivši predsjednik Barack Obama u subotu je nazvao demokratskog kandidata za gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija kako bi pohvalio njegovu kampanju i ponudio da u budućnosti bude svojevrsna “rezonantna ploča”, odnosno konsultant,

Kako javlja ABC News, u 30-minutnom telefonskom razgovoru, o kojem je prvi izvijestio The New York Times, Obama je rekao da je uvjeren u Mamdanijev uspjeh i da su njih dvojica potom razgovarali i o izazovima u popunjavanju nove administracije i ispunjavanju Mamdanijevih predizbornih obećanja.

“Bilo je impresivno gledati vašu kampanju”, rekao je Obama Mamdaniju, prema izvorima ABC Newsa.

Poziv je uslijedio usred Obamine turneje po istočnoj obali u subotu, gdje se sastao s kandidatkinjama za guvernera Abigail Spanberger u Virginiji i Mika Sherrilla u New Jerseyju.

Na izborima u utorak, Mamdani se suočava s Cuomom, koji se sada kandiduje kao nezavisni kandidat, i republikancem Curtisom Sliwom.

Vođa demokratske manjine u Predstavničkom domu Hakeem Jeffries čekao je do 24. oktobra, uoči prijevremenog glasanja, da podrži Mamdanija. Za razliku od Jeffriesa vođa demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer i senatorica Kirsten Gillibrand iz New Yorka, predsjedavajuća Odbora za demokratsku senatorsku kampanju, nisu podržali svoga kandidata u utrci.

Na skupu prošle sedmice s Ocasio-Cortez i senatorom Berniejem Sandersom iz Vermonta, Mamdani je rekao da njegovi protivnici, Cuomo i Sliwa, posjeduju “priručnik prošlosti”.

I u ovim posljednjim danima takmičenja, demokrati nisu jedini koji donose političke odluke koje ne slijede uobičajene stranačke linije.

U intervjuu ranije ove sedmice za CBS News, republikanski zastupnik Nick Langworthy iz New Yorka, bivši predsjedavajući Republikanske stranke, rekao je za Cuoma da “niko nije bio žešći kritičar njegovog vremena kao guvernera od mene”.

“Borili smo se protiv njega zubima i noktima na svakom koraku”, rekao je Langworthy, koji podržava Cuoma za gradonačelnika. “Ali on bi bio daleko bolji izbor za narod New Yorka od Zohrana Mamdanija.”

Langworthy je također izrazio zabrinutost zbog implikacija Mamdanijeve pobjede, rekavši da bi Mamdanijeva politika postala “zarazna širom zemlje ako ima platformu za razgovor s velikim brojem ljudi”.

Nacionalni utjecaj utrke nije promakao nijednoj od glavnih stranaka s obzirom na to šta bi Mamdanijeva pobjeda mogla značiti za kontrolu nad Predstavničkim domom SAD-a na međuizborima 2026. godine, gdje republikanci pokušavaju odbraniti tijesnu većinu. Koja god stranka bude držala Predstavnički dom, vjerovatno će igrati glavnu ulogu u tome kako Washington funkcionira u posljednje dvije godine mandata predsjednika Trumpa.

Umjereni demokratski zastupnik Tom Suozzi iz New Yorka podržao je Cuoma krajem prošlog mjeseca, rekavši u objavi na društvenim mrežama: “Ja sam demokratski kapitalista, a ne demokratski socijalista. Podržavam Andrewa Cuoma. Ne mogu podržati deklariranog socijalistu sa slabom biografijom da vodi najkompleksniji grad u Americi.”

Dok se demokrate i dalje suočavaju s pitanjima o tome kako se stranka može oporaviti i ponovo pridobiti birače, Mamdanijeva kandidatura za gradonačelnika mogla bi pružiti svojevrsni vodič za autentične poruke i kampanje na lokalnom nivou koje je ljevica teško njegovala na nacionalnoj sceni izvan Sandersovih predsjedničkih kandidatura 2016. i 2020. godine.

Govoreći na skupu Mamdanija krajem oktobra, Sanders je rekao da će “pobjeda ovdje u New Yorku dati nadu i inspiraciju ljudima širom naše zemlje i širom svijeta.”

“O tome se radi na ovim izborima. I zato Donald Trump obraća pažnju na ove izbore”, rekao je Sanders.

(Kliker.info-agencije)