Trgovska gora na dnevnom redu sjednice Predsjedništva BiH, traže poduzimanje mjera

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo nekoliko zaključaka, na 27. redovnoj sjednici, razmatrajući Informaciju o aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti u vezi s namjerom Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prima na znanje Nacrt strategije zašite pravnog interesa BiH u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, koji je izradio Pravni tim po nalogu Vijeća ministara BiH, kao i dosadašnje aktivnosti institucija BiH u vezi s postupcima RH u pogledu transporta i zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva u blizini državne granice BiH u rejonu Trgovske gore kod Dvora na Uni i cijeni da se radi o važnom dokumentu kojim se osiguravaju usklađene i koordinirane aktivnosti svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini radi zaštite interesa BiH i njenih građana.

Predsjedništvo BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da hitno razmotri i usvoji strategiju iz tačke 1. ovih zaključaka te da naloži nadležnim ministarstvima i drugim institucijama da aktiviraju mehanizme predviđene međunarodnim konvencijama (posebno Espoo konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš, odnosno životnu sredinu u prekograničnm kontekstu i Aarhušku konvenciju o učešću građana u ovim pitanjima)

Predsjedništvo BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da bez odgađanja, u saradnji s entitetima, kantonima i lokalnim zajednicama, izradi i objedini stručne analize o potencijalnim posljedicama odlaganja nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora po okoliš odnosno životnu sredinu

Predsjedništvo BiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da poduzme aktivnosti na informiranju međunarodnih institucija i javnosti o potencijalnim štetnim posljedicama odlaganja nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore.

Predsjedništvo BiH poziva Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine da se aktivno uključi u praćenje situacije, u vezi sa slučajem Trgovska gora te da razmotri preduzimanje svih neophodnih pravnih i drugih mjera, uključujući i pokretanje međunarodnog spora, arbitraže ili druge pravne postupake protiv Republike Hrvatske u vezi s konkretnim slučajem.

Predsjedništvo BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da o poduzetim svim mjerama redovno informira Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i javnost u skladu s razvojem situacije i međunarodnim procesima vezanim sa navedenim pitanjem.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je stanovišta da Bosna i Hercegovina treba iskoristiti sva raspoloživa pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila svoje građane i teritoriju od potencijalnih dugoročnih i nepovratnih posljedica, te smatra da je aktivna uloga Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, o navedenom pitanju, ključna za demokratski legitimitet, institucionalnu snagu i jedinstven odgovor države BiH na to pitanje.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku kojom se odobrava učlanjenje Bosne i Hercegovine u Globalni forum o cyber ekspertizi (GFCE).

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o ispravci Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke – Voda i sanitacija RS, te je dalo saglasnost Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za pokretanje procedure pristupanja Bosne i Hercegovine Regionalnom centru za cyber kapacitete (Western Balkans Cyber Capacity Centre – WB3C), sa sjedištem u Podgorici.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo i Odluku o davanju odobrenja za potpisivanje pisma namjere za pridruživanje Bosne i Hercegovine Globalnom partnerstvu za djelovanje protiv rodno zasnovanog uznemiravanja i zlostavljanja na internetu, Odluku o produženju učestvovanja kontingenta Oružanih snaga BiH u Misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici, te Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o saradnji u području odbrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat, kao i Odluku o prihvatanju tehničkih izmjena u Sporazumu o zajmu (Projekt pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatima ugljem u Bosni i Hercegovini) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika sporazuma o grantu (WB-IG10-BiH-ENV-03) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke – Vodovod i kanalizacja Republika Srpska II, ulaganje u općinama Doboj, Gradiška, Laktaši, Prijedor, Prnjavor, Teslić, Trebinje, Vukosavlje, Rogatica, Nevesinje, Istočna Ilidža, Novi Grad, Milići, Čelinac i Zvornik (FI N°): 99599 Operativni broj (Serapis N°): 2018-0281; sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke – Koridor Vc Medakovo – Poprikuše, poddionica Ozimice – Poprikuše/ WB-IG08-BiH TRA-04, broj operacije: (Serapis N°): 2019-0751.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluke o davanju odobrenja za zaključivanje memoranduma o razumijevanju za saradnju u pravnoj oblasti između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Države Katar; memoranduma o saradnji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovačke po pitanju azila i migracija; sporazuma o koordinaciji između Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, Direktorata civilnog zrakoplovstva Republike Srbije i Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore, kao i memoranduma o razumijevanju između nadležnih ministarstava za promet država Evropske unije i zapadnog Balkana, na inicijativu Izvršnog odbora željezničkog koridora za prijevoz roba zapadni Balkan – Istočni Mediteran.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi s pružanjem usluga u zračnom prometu.

Donijeta je i Odluka o prihvatanju Odluke Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini br. 2/2024 o olakšavanju elektronske trgovine, usvojene 9. oktobra 2024. godine, kao Prijedlog odluke o pristupanju Bosne i Hercegovine dodatnom protokolu uz Konvenciju u ugovoru za međunarodni cestovni prijevoz tereta (CMR) o elektronskom tovarnom listu; protokolu o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima te konvencijama i Protokolu Međunarodne organizacije rada, Odluku za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država o obrazovnoj, kulturnoj, omladinskoj i sportskoj saradnji.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prihvatilo nominaciju kandidata za Grupu eksperata za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) Vijeća Evrope, kao i donijelo Odluku o davanju odobrenja za zaključivanje Ugovora o eksternoj evaluaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA) koju koordinira Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika Ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i Švedske za Projekt ”Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini – faza četiri (ICEA IV)”, Finansijski doprinos SIDA-e, broj 16824 i Odluku o utvrđivanju liste kandidata za izbor sudije uime Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava (ECHR) u Strasbourgu – saopćila je Služba za odnose s javnošću Predsjedništvo BiH.

(Kliker.info-FTV)