Treća smrtonosna pucnjava federalnih agenata u Minneapolisu
Minneapolis je u subotu ponovo potresla pucnjava u kojoj su učestvovali federalni agenti, dok se grad već danima nalazi u stanju pojačanih tenzija zbog operacija provođenja imigracijskih zakona administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema riječima guvernera Minnesote Tima Walza i senatorice Amy Klobuchar, incident se dogodio u južnom dijelu grada, nakon čega su vlasti pozvale građane na smirenost i izbjegavanje područja oko raskrsnice 26th Street W i Nicollet Avenue.
Ovo je treća pucnjava u kojoj su učestvovali federalni agenti u Minneapolisu tokom ovog mjeseca. Početkom januara agent Imigracione i carinske službe (ICE) usmrtio je 37-godišnju Renee Good, dok je u drugom incidentu jedan venezuelanski migrant ranjen u nogu. Najnoviji slučaj dodatno je produbio zabrinutost javnosti i političke tenzije u gradu.
Ministarstvo unutrašnje sigurnosti saopćilo je da je muškarac bio naoružan te da je imao vatreno oružje s dva okvira municije. Zvaničnik tog ministarstva dostavio je i fotografiju navodnog pištolja, za koji se navodi da je model Sig Sauer Emperor Scorpion. I dalje nije poznato da li je oružje bilo vidljivo ili skriveno u trenutku pucnjave, niti da li je muškarac posjedovao dozvolu za nošenje, što je zakonski obavezno u Minnesoti. Okolnosti koje su dovele do upotrebe smrtonosne sile nisu objavljene, uz obrazloženje da se istraga nastavlja.
Okružna tužiteljica Hennepina Mary Moriarty saopćila je da njen ured sarađuje s Biroom za krivične istrage kako bi se koordinirao odgovor države, naglašavajući potrebu da lokalna policija osigura mjesto događaja radi očuvanja dokaza. Gradske vlasti nastavile su apelirati na građane da ostanu mirni dok se prikupljaju dodatne informacije.
Šef policije Minneapolisa izjavio je da su policajci po dolasku na mjesto pucnjave, u kojoj su sudjelovali savezni agenti, zatekli muškarca s višestrukim prostrijelnim ranama. Potvrdio je da je muškarac preminuo te da se, na temelju “vrlo ograničenih informacija”, vjeruje kako je riječ o 37-godišnjem bijelcu, stanovniku Minneapolisa i državljaninu Sjedinjenih Američkih Država.
(Kliker.info-agencije)
Komentari