Treća smrtonosna pucnjava federalnih agenata u Minneapolisu

Ministarstvo unutrašnje sigurnosti saopćilo je da je muškarac bio naoružan te da je imao vatreno oružje s dva okvira municije. Zvaničnik tog ministarstva dostavio je i fotografiju navodnog pištolja, za koji se navodi da je model Sig Sauer Emperor Scorpion. I dalje nije poznato da li je oružje bilo vidljivo ili skriveno u trenutku pucnjave, niti da li je muškarac posjedovao dozvolu za nošenje, što je zakonski obavezno u Minnesoti. Okolnosti koje su dovele do upotrebe smrtonosne sile nisu objavljene, uz obrazloženje da se istraga nastavlja.