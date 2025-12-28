Traženje mira na Floridi : Trump i Zelenski razgovaraju o miru dok Rusija pojačava napade na Ukrajinu
Američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebali bi se sastati danas kako bi razgovarali o planu za okončanje rata u Ukrajini, u trenutku kada Rusija nastavlja intenzivne zračne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove, dok raste skepticizam da je Moskva spremna odustati od svojih maksimalističkih zahtjeva.
Zelenski je u subotu navečer doputovao na Floridu s ukrajinskom delegacijom, uoči razgovora s Trumpom u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago. Očekuje se da će dvojica lidera razmotriti najnoviju verziju mirovnog plana od 20 tačaka, kao i neriješeno pitanje budućeg statusa istočnog ukrajinskog regiona Donbas.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zahtijeva da Ukrajina preda teritoriju na sjeveru Donjecke oblasti koji ruske snage nisu uspjele osvojiti. Kao odgovor, Zelenski predlaže uspostavljanje demilitarizirane zone, uz povlačenje obje strane s linije razdvajanja. Taj prijedlog bi, prema Kijevu, mogao biti stavljen na referendum, ali tek nakon što Moskva pristane na prekid vatre u trajanju od 60 do 90 dana.
Bez jasnih sigurnosnih garancija
Ipak, ključni problemi ostaju neriješeni, prije svega pitanje sigurnosnih garancija koje bi spriječile Rusiju da ponovo napadne Ukrajinu. Trump do sada nije dao vojnu obavezu da bi SAD branile Ukrajinu u budućnosti. Prvobitni američki plan od 28 tačaka, predstavljen u novembru nakon razgovora s Rusijom, u suštini je, prema kritičarima, podrazumijevao kapitulaciju Ukrajine.
Govoreći u subotu zajedno s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, Zelenski je najnoviji veliki ruski zračni napad na Kijev opisao kao “ruski odgovor na mirovne napore”.
“Potrebne su nam dvije stvari: pritisak na Rusiju i dovoljno snažna podrška Ukrajini“, rekao je Zelenski Carneyju.
Tokom noći s petka na subotu, ukrajinska prijestolnica bila je izložena napadu s više od 500 dronova i balističkih projektila. Dvanaestosatni napad usmrtio je dvije osobe i ostavio oko pola miliona ljudi bez električne energije. Carney je bombardovanje nazvao “barbarskim”, naglasivši da je za pravedan i trajan mir potrebna “Rusija koja je spremna na mir”.
Rizičan trenutak za Kijev
Današnji razgovori predstavljaju trenutak visokog rizika za Zelenskog, uz mogućnost diplomatskog neuspjeha. U nedavnom intervjuu za Guardian, ukrajinski predsjednik rekao je da se “ne plaši” nepredvidivog američkog predsjednika, ističući da obojica imaju demokratski mandat.
U februaru su Trump i američki potpredsjednik JD Vance javno kritikovali Zelenskog tokom napetog sastanka u Bijeloj kući. Kasniji susreti bili su znatno konstruktivniji, uključujući sastanak u Vatikanu u aprilu, kao i susret u Bijeloj kući u oktobru, kojem su prisustvovali i evropski lideri, među njima britanski premijer Keir Starmer.
Ukrajinski zvaničnici u međuvremenu intenzivno rade na popravljanju odnosa s administracijom u Washingtonu, koju dio analitičara opisuje kao skloniju Rusiji, uz blisku koordinaciju s evropskim saveznicima. Zelenski je u subotu razgovarao s više evropskih lidera i rekao da očekuje da se neki od njih u nedjelju uključe u razgovore s Trumpom putem video-linka iz Mar-a-Laga.
Delegacije i vojna situacija
Ukrajinsku delegaciju čine Rustem Umerov, šef Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Sergij Kislica i nova ambasadorica Ukrajine u SAD-u Olha Stefanišina. S američke strane učestvovat će Trumpov izaslanik Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner.
Zelenski je sastanak s Trumpom opisao kao bilateralni, uglavnom fokusiran na odnose SAD-a i Ukrajine. Među ključnim temama su sigurnosne garancije SAD-a i Evrope, vojna situacija na terenu te plan za provođenje eventualnih dogovora. Zelenski je naveo da je mirovni plan “90 posto završen”, ali da su teritorijalna pitanja i dalje otvorena.
Na dan razgovora u Floridi, rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da su njihove snage zauzele pet naselja na istoku i jugu Ukrajine, uključujući Mirnohrad u blizini Pokrovska i Huljajpolje u Zaporiškoj oblasti. Ova objava, prema procjenama analitičara, imala je za cilj slanje poruke Washingtonu da Rusija smatra svoju pobjedu u Donbasu neizbježnom.
Ukrajina je, međutim, odbacila te tvrdnje, navodeći da njena odbrana i dalje drži linije. Ukrajinska vojska saopćila je i da je tokom noći dronovima pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj oblasti, dok je u ruskim napadima na Harkivsku oblast ranjeno troje civila.
Skepticizam uoči razgovora
Malo je očekivanja da će razgovori Trumpa i Zelenskog dovesti do konkretnog dogovora. U intervjuu za Politico prošle sedmice, Trump je rekao da očekuje “dobar” sastanak, ali nije podržao prijedloge Zelenskog.
“On nema ništa dok ja to ne odobrim“, rekao je Trump.
Analitičari upozoravaju da će se rat, koji traje gotovo četiri godine, vjerovatno nastaviti ako Washington ne izvrši veći pritisak na Moskvu. “Osnovni problem trenutnih diplomatskih napora je odsustvo agresora za pregovaračkim stolom“, rekao je Jurij Boječko, osnivač humanitarne organizacije Hope for Ukraine.
“Mir se ne postiže tako što jedna strana pregovara s trećom. Potrebno je da glavni agresor, Vladimir Putin, pristane na prekid vatre i povlačenje. Dok Rusija izvodi najteže napade u posljednjim mjesecima, ona jasno poručuje da nema namjeru poštovati sporazum koji nije potpisala“, dodao je.
(Kliker.info-agencije)
Komentari