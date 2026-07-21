Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 50 posto na većinu robe koja stiže iz Kanade, navodeći da ta zemlja diskriminira američke automobile, alkoholna pića i mliječne proizvode.

Nova odluka mogla bi izazvati dodatne potrese u ekonomiji, s rizikom od rasta inflacije i daljnjeg pogoršanja odnosa između dvije zemlje koje su godinama usko povezane. Zvaničnik administracije, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da je Kanada, zajedno s Kinom, među rijetkim zemljama koje su odgovorile na ranije Trumpove carine protumjerama.

Prema istom izvoru, Trump je potpisao tri proglasa kojima se uvode carine na osnovu člana 338. Zakona o trgovini iz 1930. Nekoliko demokratskih zakonodavaca prošle godine je predložilo ukidanje te odredbe, upozoravajući da bi je Trump mogao iskoristiti za destabilizaciju ekonomije.

Carina od 50 posto neće se primjenjivati ​​na energiju, potašu, ribu i kritične minerale, ali će uključivati ​​robu koja je prethodno bila izuzeta od uvoznih carina prema trgovinskom sporazumu USMCA između Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade. Taj sporazum iz 2020. godine nedavno je istekao, otvarajući nove pregovore koji bi mogli trajati do 2036. godine.

Zvaničnik je dodao da je Trump također zatražio razmatranje novih tarifa protiv Kanade, objašnjavajući da su požari u toj zemlji oštetili kvalitet zraka u Sjedinjenim Američkim Državama. U proklamacijama se također navodi da će Kanada, počevši od aprila 2025. godine, održavati tarifu od 25 posto na uvoz američkih motornih vozila koja ne ispunjavaju uslove za povlašteni tretman prema USMCA.

Trumpova administracija također smatra kontroverznom odluku kanadskih provincija i teritorija, kojima je obustavljena kupovina i maloprodaja američkih alkoholnih pića. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u dokumentima također tvrdi da Kanada diskriminira američki sir u odnosu na evropske proizvode.

(Kliker.info-agencije)