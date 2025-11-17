Trajni podsjetnik na najteži ratni zločin – genocid : Ispred sjedišta UN-a u New Yorku otkriven Cvijet Srebrenice

Ispred zgrade sjedišta UN-a u New Yorku i službeno je predstavljen i otkriven spomenik žrtvama Cvijet Srebrenice. Spomenik će biti trajni podsjetnik na najteži ratni zločin – genocid – počinjen u zaštićenoj enklavi UN-a u julu 1995. godine. Nastavak je ovo provedbe Rezolucije o trajnom obilježavanju Dana sjećanja na najveći zločin na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.

Dugo se iščekivalo otkrivanje spomenika koji svjedoči o najvećem zločinu počinjenom na tlu moderne Evrope. Spomenik je otkriven na trgu Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Temelji spomenika pod zemljom su kontrukcija teška pet tona, a iznad zemlje, spomenik s kamenom i čeličnom kontrukcijom težak je tri tone. Teška je i simbolika: 8.372 žrtve genocida.

“Ovaj spomenik je trajno svjedočanstvo i opomena i putokaz, svjedočanstvo o počinjenom genocidu nad Bošnjacima pravosnažno presuđenom i u sudovima UN-u”, istakao je Denis Bećirović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine (SDP).

“Danas se sjećamo se i odajemo počast svakoj porodici i životu koji je narušen i svakom preživjelom koji je bio hrabar da se bori s istinom i majkama Srebrenice, koje se suočavaju sa zločincima u sudnicama i ne dozvoljavaju svijetu da zaboravi, odgajaju nove generacije s ljubavlju, a ne sa mržnjom. To je ono što pravda traži”, poručila je Mellisa Fleming, zamjenica generalnog sekretara UN-a.

Rezultat je ovo višegodišnje borbe za pravdu i istinu kojoj je svijet pogledao u oči. U prvom redu Ujedinjene nacije, pod čijom zastavom i zaštitom su pripadnici tadašnje Vojske Republike Srpske 1995. godine ubili više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Zbog počinjenog genocida pred domaćim ali i međunarodnim sudovima osuđeno je više od 50 osoba na ukupno 780 godina zatvora.

“Konačno određena pravda je pružena žrtvama i upravo je to u obliku ovog spomenika i zato treba gledati ovaj spomenik kao način da se sjećamo voljenih izgubljenih u genocidu. Ne treba to samo gledati iz daljine već shvatiti kao molbu za djecu, djecu njihove djece – ne Bosne i Heregovine, nego svijeta da se bore za mir”, rekao je Caloka Beyani, posebni savjetnik generalnog sekretara UN-a za sprječavanje genocida.

“Ovaj spomenik će govoriti o prošlosti i kako su naša djeca ubijena pod zastovom UN-a, a bit će opomena za budućnost. Bijela boja je boja nevinosti jer su naša djeca nevina ubijena”, naglasila je Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa.

Otkrivanje spomenika dio je nastavka provedbe Rezolucije usvojene u Ujedinjenim narodima prije više od godinu, i koja je bila svojevrsni čin da se širom svijeta obilježi Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici ali i pokaže da je pravda spora, ali dostižna.

Podizanju spomenika “Cvijet Srebrenice” prethodila je Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, donijeta prošle godine, kojom je svjetska organizacija prepoznala da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima ove UN-ove zaštićene zone. Spomenik “Cvijet Srebrenice” otvorit će predsjednica Udruženja “Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa” Munira Subašić sa svojim unukom Kerimom. Ceremoniji će uz zvaničnike naše države i predstavnike udruženja koja okupljaju preživjele.

“Manje-više javnosti je poznato šta je sve rađeno od strane ‘sila mraka’, slobodno mogu reći, da ne dođe do Rezolucije, znali su oni zašto se bore da ne dođe do Rezolucije”, smatra ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija.

Spomenik “Cvijet Srebrenice” djelo je bh. umjetnika Adina Hebiba, a spomenik je izgrađen u Jablanici i potom u dijelovima transportovan u Njujork. Uz spomenik će na spomen-ploči biti i QR kod koji vodi na zvaničnu web stranicu Ujedinjenih nacija, posvećenu genocidu u Srebrenici.

(Kliker.info-agencije)