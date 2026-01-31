Tragom kripto bjegunca: Tragom kripto bjegunca: Od Kanade, Španije i Nizozemske, preko Srbije do BiH

Dok je njegov avion polijetao s amsterdamskog aerodroma Schiphol na putu ka Kuvajtu preko Istanbula, kanadski kripto bjegunac Andean Međedović nije bio svjestan da će njegov stil života svjetskog putnika uskoro biti prekinut.

Samo dvije sedmice kasnije, 11. decembra 2023. godine, nizozemske vlasti izdale su evropski nalog za hapšenje tadašnjeg 21-godišnjaka, tvrdeći da je izveo “sofisticirano hakovanje” koje mu je donijelo 48 miliona američkih dolara u kriptovalutama.

Rođen u Hamiltonu u kanadskoj provinciji Ontario, Međedović je završio srednju školu sa 14 godina i stekao magisterij iz matematike sa 18. Devet mjeseci nakon izdavanja naloga za hapšenje, on je uhapšen u Srbiji.

Dokumenti iz postupka o izručenju pred Višim sudom u Beogradu do kojih su došli Detektor i kanadski CBC-ov istraživački dokumentarni program the fifth estate pružaju do sada nepoznat uvid u neobičan način života i kretanje mladića sa 65 miliona američkih dolara u kriptovalutama, kao i u spisak zemalja koje traže njegovo hapšenje.

Međedovićeva lokacija je bila misterij za javnost četiri godine. Špekulacije na internetu podgrijavane su njegovim vlastitim rijetkim izjavama novinarima koji su prenosili njegovo spominjanje Južne Amerike, neimenovanih ostrva i zatvor “negdje u Evropi.”

Od nestanka krajem 2021. godine, prema izjavama datih tokom postupka u Srbiji, on je putovao u Brazil, Dubai, Španiju i na druga mjesta u Evropi.

“Možda može živjeti raskošno,” kazao je Kyle Armstrong, bivši FBI agent koji radi u firmi za blockchain analitiku TRM Labs. “Međutim, za plaćanje najma, za kupovinu automobila, za putovanja, nema mnogo mjesta koja su spremna prihvatiti kriptovalute.”

Ipak, kako dodaje Armstrong, “postoje određeni načini da, ako je do sada zameo svoj trag, da je možda unovčio dio svojih miliona dolara”.

Međedović je poznat u svijetu kriptovaluta po korištenju svog matematičkog i računarskog umijeća za izvlačenje miliona dolara iz dvije platforme za trgovanje kriptovalutama, ali i po tome što je komunicirao sa žrtvama i promatračima na mreži na način koji odstupa od uobičajenih postupaka kripto hakera, koji često koriste relativnu anonimnost tehnologije kako bi tiho nestali sa svojim plijenom.

Pregovori nakon odmora

Ubrzo nakon što su iz KyberSwapa sa sjedištem u Vijetnamu izvučeni milioni u kriptovaluti, što je poduhvat koji su američke i nizozemske vlasti pripisale Međedoviću, tada neidentifikovani napadač poslao je javno vidljivu poruku toj firmi: “Pregovori će početi za nekoliko sati kada se potpuno odmorim. Hvala vam.”

KyberSwap je ponudio nagradu od 10 posto za otkrivene propuste, što je, prema ekspertima s kojima su Detektor i the fifth estate razgovarali, uobičajena praksa u incidentima poput ovoga, gdje se od počinitelja traži da vrati dio kripto plijena, a zauzvrat može otići bez posljedica.

“On je to odmah odbio,” kazao je Armstrong iz TRM-a.

Umjesto toga, napadač je zahtijevao da mu se preda kompletna kontrola nad Kyber platformom i ponudio da vrati 50 posto investitorima koji su izgubili sredstva.

“Znam da je ovo vjerovatno manje nego što ste htjeli. Međutim, to je takođe više nego što zaslužujete,” napisao je napadač.

“To je bila otkupna poruka,” navodi Armstrong, dodajući da je to bila osnova za optužbu za iznuđivanje koju je protiv Međedovića podiglo američko Ministarstvo pravosuđa u optužnici objavljenoj početkom 2025.

Istraživanje Detektora i the fifth estate otkrilo je da je hakiranje KyberSwapa 2023. godine izvedeno iz hotela u Hagu.

Dokumenti iz Višeg suda u Beogradu do kojih su došli novinari sadržali su i potjernicu nizozemskih tužitelja u kojima se otkriva da se Međedović prijavio za hotel u Hagu koristeći lažni slovački pasoš.

Naveli su i da je “iznenada” napustio hotel jutro nakon napada, iako je već platio za naredni mjesec.

Do tog trenutka, bio je u bijegu već dvije godine.

Krajem 2021. godine sudija u Ontariju je izdao nalog za njegovo hapšenje nakon što se nije pojavio na ročištu u građanskoj parnici koju je pokrenuo investitor u kripto platformu Indexed Finance, koja je izgubila 16 miliona američkih dolara.

Američko Ministarstvo pravosuđa navodi da je Međedović “koristio slične metode” da iskoristi i Kyber i Indexed. Obe su se oslanjale na stotine miliona dolara posuđenih sredstava koja su korištena za izvođenje trgovine i krivo prikazivanje ponude i potražnje za određenim kriptovalutama. Zbunjene velikom aktivnosti trgovanja, te su platforme dopustile kupovinu milione dolara imovine skoro za džaba.

“Dakle, umjesto da mijenja dolar za dolar, on mijenja dolar za imovinu vrijednosti mnogo dolara,” naveo je Armstrong.

Kontaktiran od strane Detektora i the fifth estatea putem e-maila, Međedović je odgovorio: “Imam samo jednu odbranu na optužbe: ‘Rasista sam.’ Molim vas da to uključite, to je sve, hvala.”

Skriven u računarskom kodu korištenom za izvođenje napada na Indexed i KyberSwap nalazio se i rasistički izraz za crnce, kao i referenca na seksualni napad. Adresa kriptovalute povezana sa Međedovićem također sadrži dobro poznati neonacistički simbol.

Nakon njegovog hapšenja u Srbiji, komentarišući pred sudijom zahtjev Nizozemske za izručenjem, Međedović je pred Višim sudom u Beogradu rekao: “Negiram sve optužbe koje su navedene u zahtevu za izručenje i ne želim da idem u Holandiju”, dodajući “želim da imam decu u Srbiji i da ovde ostvarim još neke stvari.”

‘Koristio sam ime Lorenco’

“Boravio sam u Holandiji u vreme koje je navedeno u međunarodnoj poternici, bio sam tamo tri meseca turistički,” kazao je Međedović pred Sudom u Beogradu o svom boravištu u vrijeme hakerskog napada na KyberSwap 2023. godine.

“Prvo sam bio u Bosni, pa u Srbiji, pa u Španiji, pa sam iz Španije otišao u Holandiju. Uvek sam putovao sa pravim pasošem i to BiH,” naveo je, govoreći o svojim prethodnim kretanjima.

Nizozemske vlasti navode da je tokom njegovog boravka u Nizozemskoj IP adresa povezana s njegovim hotelom u Hagu bila uključena u “sumnjivu aktivnost” povezanu sa hakovanjem.

Oni također potvrđuju da se Međedović identifikovao za svoj let iz Nizozemske bh. pasošem, te da je tri dana kasnije, 26. novembra 2023., samo dva dana prije svog 21. rođendana, otputovao za Sarajevo koristeći slovački pasoš.

Nije jasno da li je putovao ili ostao u BiH do odlaska u Ujedinjenim Arapskim Emiratima naredne godine, što je Međedović priznao pred sudijom u Beogradu.

On je Sudu rekao da je prije hapšenja u Srbiji “četiri meseca bio u Dubaiju gde sam koristio ime Lorenco”. On je također rekao da je to ime koristio da rezerviše apartman u Beogradu.

“Kada sam odsedao u hotelima koristio sam lažna imena i lažne pasoše, konkretno u Holandiji sam koristio lažni slovački pasoš, a to sam radio da bih sačuvao svoju privatnost jer kada se bavite trgovinom kriptovalutama onda ste često meta kriminalaca,” naveo je on.

U svojoj optužnici SAD tvrde da je Međedović čuvao dokumente u kojima je napisao “napraviti novi bankovni račun lažnim identifikacionim dokumentom” i “naručiti dokumente online (ruski + brazilski + američki građanin).”

Također se navodi da je Međedović “dokumentovao svoje planove i metode pranja sredstava stečenih na kriminalan način u datoteci pod nazivom: “moneyMovementSystem.” [sistem kretanja novca]. Datoteka je sadržavala “operativnu proceduru” korak po korak za premještanje kriptovaluta kroz “mikser“ – alat koji prikriva kuda se kriptovalute premještaju i odakle dolaze.

Dok je Međedović bio u Okružnom zatvoru u Beogradu, više od šest miliona američkih dolara u kriptovalutama povezanim s njegovim navodnim poduhvatima prebačeno je u kripto mikser naziva Tornado Cash.

Nizozemske vlasti optužile su Međedovića za pranje novca, te posebno naglasile njegovo navodno korištenje Tornado Casha prije hapšenja u Srbiji.

‘Vjeruje se da je na slobodi u Bosni’

Nakon 105 dana u pritvoru u Srbiji Međedović je pušten 22. novembra 2024.

U svojoj odluci kojom odbija zahtjev Nizozemske za izručenjem, Viši sud u Beogradu naveo je da dokazi koje su nizozemski tužitelji predočili ne potkrepljuju sumnju da je Andean Međedović izvršio navedena krivična djela. Također se dodaje da krivična djela koja su opisana u zahtjevu u domaćem zakonodavstvu nose blažu kaznu od one neophodne za izručenje.

Ranije neobjavljeni podnesci Ministarstva pravosuđa SAD-a pokazuju da su pratili njegove naredne poteze, te da se vjeruje da je Međedović vrlo brzo napustio Srbiju i došao u Bosnu i Hercegovinu.

“Vjeruje se da je optuženi na slobodi u BiH”, napisalo je Ministarstvo pravosuđa 17. januara 2025., dva mjeseca od njegovog puštanja.

Međedovićevi roditelji imaju bh. državljanstvo i još uvijek imaju bliske srodnike u toj zemlji.

E-mail prepiska između Međedovića i njegovog oca pokazuje kako on od svojih roditelja traži bh. identifikacijske dokumente kako bi mogao “dobiti državljanstvo u drugoj zemlji”.

Detektor i the fifth estate su došli do dokumenata koji pokazuju da je nekoliko mjeseci nakon e-mail prepiske, Međedović u svojoj prijavi za pasoš naveo adresu na Ilidži.

Ti su se e-mailovi pojavili kao dio građanske parnice protiv njega u Ontariju koju je pokrenuo investitor u kripto firmi Indexed Finance, koja je u oktobru 2021. godine izgubila 16 miliona američkih dolara.

Što se tiče te građanske parnice, Međedović je Sudu u Srbiji kazao: “Postupak je pokrenut pre tri godine u vreme kada sam ja bio u Brazilu, pa u poslednje tri godine uopšte nisam išao u Kanadu.”

“Postoje neke zabrinutosti”

Prema pisanju The Globe and Mail 2016. godine, tada 13-godišnji Međedović već je bio u četvrtom razredu srednje škole i smjeru Upravljanje podacima u školi u Hamiltonu, a završio je matematiku za deveti i deseti razred dok je još bio u osnovnoj školi.

Lokalni televizijski prilog iz 2017. opisao je Međedovića kao najmlađeg učenika koji je ikada maturirao u srednjoj školi u školskom okrugu tog grada.

“Ne osjećam se baš drugačije od običnog srednjoškolca,” kazao je u izvještaju, dok je njegov otac govorio o njegovoj trci kroz školu: “Postoje neke zabrinutosti, ali nadamo se najboljem”.

Nakon četiri godine na Univerzitetu Waterloo, Međedović je stekao magisterij iz matematike. Ali već u školi je ostavljao online trag koji će Indexed Finance i online detektivi koristiti da ga povežu sa napadom iz 2021. godine.

Svijet kriptovaluta je općenito pseudoniman, ali javno vidljiv. To znači da svako može vidjeti da je adresa A poslala Bitcoin na adresu B, ali nije odmah jasno ko su A i B.

Kada je Indexed Finance ostao bez sredstava, firma je u početku znala samo da je bila uključena određena adresa kriptovalute.

Slijedeći trag digitalnih mrvica detaljno opisan u blog objavi, detektivi su došli do računa na web stranici za kompjutersko programiranje Github pod imenom mtheorylord.

Mtheorylord je imao objavu pod nazivom “Projekat za 12. razred”, za koju se ispostavilo da je napravljen koristeći e-mail adresu Hamilton-Wentworth okružne škole.

Također, na Wikipedia stranici za Reach for The Top (Posegni za vrhom), što je kviz za kanadske srednjoškolce, nalog mtheorylord je dodao bivšeg studenta. Neposredno ispod bivšeg kanadskog premijera Stephena Harpera, unos je izmijenjen kako bi uključivao “Andeana Međedovića – istaknutog matematičara.”

“Godinama kasnije smo se šalili je li njegovo izbacivanje iz Reach tima bio početak njegovog puta kao negativca,” kazao je Luka Obrovac, koji je pomagao trenirati tim Reach for The Top u srednjoj školi Westmount dok je Međedović bio učenik 2016.

“Nije bio timski igrač,” kaže Obrovac. “Mnogima je stao na žulj.”

‘On mora biti savršen’

U decembru 2025. godine, na vrhuncu šestomjesečne istrage, Detektor i the fifth estate su posjetili zgradu na Ilidži koju je Međedović naveo kao svoju adresu 2022. godine.

Novinar Detektora je poslao fotografiju Međedovića predstavniku zgrade, koji je rekao da ga je i policija tražila prije samo nekoliko mjeseci.

“Pitali su me isto što i vi,” kazao je on telefonski. “Donijeli su sliku i pitali da li slučajno poznajem tog momka, da li sam ga viđao. Nisam ga viđao.”

Policijski izvori su potvrdili da su bh. policajci i nizozemski tužitelji pokušali uhapsiti Međedovića.

Iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH potvrdili su da su djelovali prema naredbi suda BiH. Taj sud uputio je Detektor na Tužilaštvo BiH, iz koga su rekli da ne postoji otvoren predmet protiv Međedovića.

Međutim, na nivou Kantona Sarajevo, jednog od 10 kantona u entitetu Federacija BiH, tužitelji su naveli da je 12. januara 2024. Federalna uprava policije (FUP) obavijestila tužitelje o mogućem lažiranju identiteta i boravku Međedovića u BiH. Iz Tužilaštva su izjavili da su izdali naredbu FUP-u za dostavljanje preciznijih informacija i poduzimanje radnji dokazivanja.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je da ne može podijeliti nikakve dodatne detalje.

U posljednjim danima 2025. godine, milioni dolara u kriptovalutama povezanih sa Međedovićem, koji su mirovali skoro 440 dana, premješteni su na blockchainu, koji je svojevrsna baza kripto transakcija.

Sredstva su zamijenjena iz raznih kriptovaluta u valutu Ethereum, što je, prema nekim internetskim posmatračima, signaliziralo da bi se ona mogla premjestiti u mikser kao što je Tornado Cash.

Međutim, do momenta objave ovog teksta, sredstva se nisu dalje premještala.

“On mora biti savršen,” kazao je Kyle Armstrong. “Od sada pa zauvijek, on mora biti savršen u prikrivanju prihoda od ovog poduhvata koji se prati.”

Iako prosječan posmatrač nije u stanju pratiti kriptovalute kroz alate poput Tornado Casha, software kompanija kao što je TRM Labs to omogućuje.

“Ne činiš si nikakvu uslugu pred sudom, pred tužiteljima, bježeći toliko koliko on bježi,” kazao je Ari Redbord, globalni vođa politike u TRM-u.

“Stvarnost je takva da u nekom trenutku dođeš i padneš na svoj mač i potencijalno učiniš sve što možeš da u konačnici pomogneš vladi,” navodi on, što bi moglo uključivati povrat sredstava i preuzimanje odgovornosti.

Ako ne bude sarađivao, “mogao bi dobiti više od 10 godina” zatvora, rekao je Redbord.

Nino Bilajac, Maja Živanović (Detektor)

Saradnici: Enes Hodžić i Miloš Katić