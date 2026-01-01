Tragedija u Švicarskoj : U požaru na poznatom skijalištu najmanje 40 poginulih, 100 ozlijeđenih

Oko 40 ljudi je poginulo, a 100 je teže povrijeđeno, nakon eksplozije koja je zahvatila prepuni bar tokom novogodišnje proslave u luksuznom skijaškom odmaralištu Crans-Montana, saopćili su švicarski zvaničnici u četvrtak.

Požar je izbio u 1:30 ujutro u baru Le Constellation u odmaralištu na jugozapadu Švicarske. Uzrok eksplozije ostaje nepoznat, ali vlasti su navele da se čini da je riječ o nesreći, prenosi Reuters.

– U ovom trenutku ovo smatramo požarom i ne razmatramo mogućnost napada – rekla je tužiteljica Beatrice Pilloud na konferenciji za novinare, dodajući da su vlasti otvorile istragu.

Neke od žrtava su iz drugih zemalja, rekao je Stephane Ganzer, šef sigurnosti kantona Valais.

– Naš broj je oko 100 povrijeđenih, većinom teško, i nažalost desetine ljudi se smatra mrtvima – dodao je, navodeći da su pacijenti upućeni u bolnice u Sionu, Lausanni, Genevi i Cirihu.

Italijansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da informacije švicarske policije ukazuju na oko 40 mrtvih, ali Gisler nije želio dati precizan broj.

Ranije je policija rekla da se mnogi ljudi liječe od opekotina i da je područje potpuno zatvoreno, uz zabranu letenja iznad Crans-Montane. Vlasti su navele da je raspoređeno deset helikoptera i 40 ambulantnih vozila.

– Ono što je trebalo biti trenutak radosti pretvorilo se, prvog dana godine u Crans-Montani, u žalost koja pogađa cijelu zemlju i daleko izvan nje – rekao je švicarski predsjednik Guy Parmelin na mreži X, izražavajući saučešće.

Tužiteljica Pilloud rekla je da vlasti pokušavaju predati tijela žrtava njihovim porodicama.

– Mnogo resursa je uloženo u forenziku kako bi se identificrale žrtve. Ti resursi su namijenjeni da omogućimo što brže vraćanje tijela porodicama – rekla je.

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao je da je požar možda izazvan vatrometom.