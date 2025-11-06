Tragedija u Domu penzionera Tuzla: 12 žrtava požara – obdukcije otkrile trovanje ugljičnim monoksidom, istraga i dalje bez odgovora

Tragedija koja je potresla Tuzlu i cijelu Bosnu i Hercegovinu dobija sve mračnije obrise. Prema preliminarnim rezultatima obdukcija, koje su vještaci usmeno saopštili Tužilaštvu Tuzlanskog kantona, 11 štićenika Doma penzionera Tuzla preminulo je usljed gušenja, odnosno trovanja ugljičnim monoksidom, dok je tijelo jedne žrtve i opožareno.

Još jedna žena, S.T. (84), preminula je danas u UKC-u Tuzla, čime je broj žrtava porastao na 12.

„Obaviješteni smo iz UKC-a Tuzla da je još jedna žena, žrtva požara, preminula danas. Dakle, sada se radi o 12 žrtava požara“, saopštili su iz Tužilaštva TK.

Uviđaj u Domu penzionera je završen, ali odgovora na ključno pitanje – kako je došlo do požara i zašto sistem zaštite nije funkcionisao – još uvijek nema.

Tužilaštvo je najavilo da će u narednim danima dobiti izvještaje Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, kao i vještaka elektro struke, protivpožarne zaštite i zaštite na radu, nakon čega će javnost biti informisana o uzrocima tragedije.

Lista stradalih:

R.K. (78), R.Dž. (85), M.L. (89), S.T. (75), H.J. (90), S.T. (84), Z.B. (67), A.I. (81), J.L. (81), Z.M. (73), M.M. (96) i A.P. (77).

U UKC-u Tuzla trenutno se liječi 14 pacijenata, među kojima su četiri u teškom stanju – dva su priključena na aparate za mehaničku ventilaciju.

I dok se grad oprašta od svojih najstarijih sugrađana, ostaje gorak utisak da institucije nisu naučile lekciju iz ranijih tragedija. Dom penzionera, mjesto koje bi trebalo da bude utočište i sigurnost, pretvorilo se u simbol sistemskog nemara – zastarjeli objekti, neadekvatni sistemi za dojavu požara i manjak kontrole postali su smrtonosna kombinacija.

Javnost s pravom traži odgovore:

Ko je bio zadužen za bezbjednost štićenika? Da li su inspekcije radile svoj posao? I zašto se u domovima za stare, iz godine u godinu, ponavljaju iste greške – sve dok ne bude prekasno?

Tragedija u Tuzli ne smije završiti samo na saopštenjima i obećanjima. Potrebna je odgovornost – i imenom i prezimenom.

