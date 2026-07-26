Svih pet bosanskohercegovačkih planinara koji su poginuli tijekom ekspedicije na Elbrus bilo je iz Zenice, potvrdio je načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović.

Među stradalima su bila dvojica članova GSS-a Zenica i troje članova Planinarskog društva „Vedro“. Hrustanović zasad nije želio objaviti njihova imena.

„Mogu potvrditi da su svi poginuli iz Zenice“, kazao je Hrustanović, dodajući kako su tragediju preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Hrustanović je naveo i da bi vjerojatno bio član ekspedicije da prije puta nije ozlijedio koljeno. O događaju je obaviješten još u subotu, nakon čega je stupio u kontakt s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama ruskih istražnih i spasilačkih službi, skupinu je činilo sedam planinara. Jedan od njih uspio se samostalno spustiti i prijaviti da je dvojici članova ekspedicije pozlilo na visini od oko 5100 metara. Spasioci su potom pronašli još jednog preživjelog i predali ga medicinskim ekipama.

Na planini su locirana tijela dvojice planinara, ali njihova evakuacija nije odmah bila moguća zbog izrazito loših vremenskih uvjeta. Potraga za preostalom trojicom nastavila se uz sudjelovanje pripadnika visokogorske spasilačke službe.

Ruske vlasti pokrenule su provjeru kako bi utvrdile sve okolnosti tragedije, uključujući tijek uspona, pripremljenost skupine i razloge zbog kojih se planinari nisu mogli spustiti. Točan uzrok smrti još nije službeno utvrđen, iako su ruski mediji izvijestili da se vrijeme na Elbrusu naglo pogoršalo.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH u koordinaciji je s Veleposlanstvom BiH u Moskvi, a nakon službene potvrde trebale bi početi aktivnosti povezane s prijevozom tijela stradalih u Bosnu i Hercegovinu.

Prema nezvaničnim informacijama koje su dostavljene i institucijama, u Rusiji su natradali Alma Okanović i Denis Okanović, Nermin Talam, dr. Meliha Čaušević te Almir Krivdić.

Još uvijek se čeka zvanična potvrde ove informacije. Oni su na društvenim mrežama prije nekoliko dana objavili fotografije iz Turske.

Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo. Zbog loših uvjeta evakuacija je otežana.

(Kliker.info-agencije)