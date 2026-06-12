Na legendarnom i renoviranom stadionu Azteca u Mexico Cityju u četvrtak je otvoreno 23. prvenstvo svijeta u fudbalu , koje se igra u Meksiku, Kanadi i SAD-u. Baš kao i 2010., prvu utakmicu su igrali Meksiko i Južna Afrika, samo su ovaj put domaćinstva zamijenjena.

Meksikanci su bili vrlo samouvjereni u prvom kolu Grupe A i treći turnir koji se igra na njihovom tlu započeli su pobjedom od 2:0, dok su Južnoafrikanci utakmicu završili s dva isključenja, a domaćini s jednim. Ovo je ujedno i rekordan broj isključenja u uvodnim utakmicama Svjetskog prvenstva.

Izabranici selektora Javiera Aguirrea nametnuli su žestok tempo od početka premijere i pritisak je brzo urodio plodom. Najava toga bio je snažan udarac lijevom nogom centralnog napadača Raúla Jiméneza s petnaestak metara, koji je sjajno odbranio golman Ronwen Williams, ali u 9. minuti nije mu bilo spasa. Siphephelo Sithole je nepažnjom izgubio loptu na visini vlastitog kaznenog prostora, a Julián Quiñones nije oklijevao kada je primio loptu, snažno je šutirao desnom nogom i kroz Williamsove noge lopta je završila u mreži za eksploziju oduševljenja na tribinama punim tradicionalnih meksičkih kapa, sombrera.

Ole, ole, bilo je to eksplozija kada su domaći kombinovali, a Južnoafrikanci su se sporo oporavili od šoka i nisu mogli ništa konkretnije učiniti u napadu. Imali su sreće što Quiñones nije postigao svoj drugi gol, a u 42. minuti ga je zaustavio gol. Napadač saudijskog Al Qadsiaha primio je loptu sa oko 13 metara i šutirao desnom nogom, ali nije bila u okvir gola, dok je Brian Gutiérrez također imao dobru priliku u sudijskoj nadoknadi, ali je loše uhvatio loptu u ključnom trenutku.

Ali Gutiérrez se donekle iskupio u 49. minuti kada je na vrijeme natrčao na duboku loptu i kao posljednji igrač odbrane izborio prekršaj Sitholea, što je brazilski sudija Wilton Sampaio ispravno procijenio kao crveni karton. Jiménez nije postigao gol iz slobodnog udarca, ali su Južnoafrikanci u ranoj fazi drugog poluvremena bili s igračem manje. Ionako nemoćni, željeli su izgubiti što manjom razlikom, ali u 67. minuti Meksiko je povećao vodstvo na 2:0.

Roberto Alvarado je centrirao s desne strane, a Raúl Jiménez je sve savršeno ispratio i glavom iz šesnaesterca zakucao loptu u mrežu Williamsa. Domaći golman Rangel imao je jedinu pravu intervenciju u 81. minuti kada je odbranio udarac Oswina Apollisa, ali nakon pregleda snimka zbog udaranja protivničkog igrača u lice, Južna Afrika je ostala bez Thembe Zwane, koji je isključen.

Meksiko je imao sedam minuta sudijske nadoknade da eventualno poveća svoje vodstvo, ali umjesto toga, u 90. minuti+2, defanzivac César Montes dobio je crveni karton zbog preoštrog početka kontranapada Južne Afrike. Rezultat je ostao 2-0 i Meksiko zadovoljno trlja ruke s tri boda na tabli.

Meksiko slavi veliku pobjedu na otvaranju Svjetskog prvenstva! Jedan od domaćina turnira pružio je dominantnu igru ​​i zasluženo uzeo sva tri boda na početku Svjetskog prvenstva. Quinones i Jimenez su postigli golove, a ova utakmica će ući u historiju kao prva otvarajuća utakmica Svjetskog prvenstva u kojoj smo vidjeli tri crvena kartona. Spomenimo da Meksiko u drugom kolu igra protiv Južne Koreje, dok Južnu Afriku čeka duel s Češkom.

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