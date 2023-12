Totalni raskol : Zelenski više uopće ne priča sa šefom vojske. Podijelio je oružane snage u dvije grupe !

Dok predsjednik Volodimir Zelenski uvjerava Ukrajince u pobjedu, povjerenje javnosti u njega strelovito pada, zapadni saveznici vuku kočnice i obustavljaju slanje vojne pomoći, a sukob s vojnim vrhom prijeti degradirati sposobnost izvođenja vojnih operacija.

Američki republikanci u Kongresu blokirali su paket pomoći koji je ukrajinskim vojnicima trebao podići moral i pomaknuti s mrtve točke protuofenzivu, koja je zapela u blatu dolaskom jesenskih kiša i niskih temperatura. Kako se približava zima, Kijevu će biti sve teže probiti obrambene ruske linije ojačane minskim poljima, nadzemnim preprekama i protutenkovskim jarcima. Istodobno, Ukrajinci će morati dio snaga preusmjeriti na obranu, dok Rusija intenzivira zračne napade na ukrajinske gradove i vitalnu energetsku infrastrukturu.

Rat u Gazi odvratio je pozornost međunarodne zajednice od Ukrajine. No, gubitak pozornosti nije se dogodio preko noći, napadom Hamasa na Izrael. Strpljenje Amerikanaca sve je tanje i tanje, otkako je postalo jasno da ukrajinska protuofenziva nije dala očekivane rezultate, a linije fronte izgledaju gotovo identično kao prije godinu dana. Washington nije oklijevao uperiti prst u Zelenskog, jasno dajući do znanje kako nije zadovoljan smjerom u kojem se kontraofenziva kreće.

Američki dužnosnici ovih su dana u američkim medijima otkrili da su savjetovali Ukrajincima da koncentriraju snage na jedan strateški cilj, konkretno na masovni napad kroz područja pod ruskom kontrolom do Azovskog mora, čime bi prekinuli kopneni most od Rusije do Krima, kritičnu rusku opskrbnu liniju. No, Ukrajinci su odlučili izabrati drugu strategiju i krenuti u napade duž cijele linije bojišnice, u potrazi za slabim točkama ruske obrane. Ubrzo se pokazalo da to nije bila dobra odluka te je nastupio zastoj.

To je dovelo do trvenja unutar ukrajinskog vojnog i političkog vodstva. Neslaganje je toliko duboko da se Zelenski i glavni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga Valerij Zalužni ne mogu dogovoriti ni oko samog opisa rata. Zalužni trenutačno stanje na terenu naziva “zastojem” i sugerira da pobjeda nije iza ugla. S druge strane, Zelenski je optimističan kao i uvijek, i nastavlja tvrditi da će istjerati Ruse iz cijele Ukrajine. Govoreći za Ukrajinsku pravdu, ukrajinski vojni izvori rekli su da Zelenski zaobilazi generala Zalužnog kako bi izravno razgovarao sa zapovjednicima oružanih snaga.

“Postoji dojam da je Zelenski podijelio oružane snage u dvije skupine: onu ‘dobru‘ kojom zapovijeda Sirskij (zapovjednik kopnenih snaga Oleksandr Sirski) i onu ‘lošu‘, kojom zapovijeda Zalužni. To uvelike demotivira vrhovnog zapovjednika i, što je najvažnije, onemogućuje mu da zapovijeda cijelom vojskom”, rekao je izvor blizak Zalužnom.

Zelenskom istječe petogodišnji mandat u proljeće, no izbori se gotovo sigurno neće održati prije kraja rata, jer je više od 15 posto ukrajinskog teritorija pod vojnom okupacijom, a milijuni ljudi su u izbjeglištvu. Ankete javnog mnijenja pokazuju da povjerenje u Zelenskog počinje opadati. Interna anketa, provedena sredinom studenoga, u koju je imao uvid The Economist, pokazuje da je povjerenje u predsjednika Zelenskog palo na 32%, upola manje od Zalužnog (70%). Šef ukrajinske obavještajne službe Kirilo Budanov također ima veći rejting od ukrajinskog predsjednika (45%).

Ista anketa sugerira da Zelenski riskira gubitak predsjedničkih izbora u slučaju da se sukobi s vrhovnim zapovjednikom. Zalužni dosad nije iskazao političke ambicije, ali to ne znači da ne predstavlja prijetnju ukrajinskom predsjedniku. Prema istraživanju koje je proveo Razumkov centar u rujnu, oko 75% ispitanika izrazilo je određenu razinu povjerenja u Zelenskog (oko 38% reklo ih je da potpuno vjeruje predsjedniku). Istodobno, razina povjerenja u oružane snage ostaje na najvišoj razini – vjeruje im 93% Ukrajinaca.

Osim Zalužnog, Zelenskom probleme stvaraju i druge političke figure. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, nakon gotovo dvije godine susprezanja od izricanja izravnih kritika vodstvu, nedavno je izjavio da se Zelenski pretvara u autokrata. Bivši ukrajinski predsjednik Petar Porošenko optužio je Zelenskog da mu je poništio dozvolu da otputuje u Poljsku, kako bi pomogao u pregovorima o okončanju blokade vozača kamiona, i zatim u SAD, kako bi lobirao za podršku ukrajinskim ratnim naporima, tvrdeći da je riječ o političkoj odluci uoči izbora.

Ruski predsjednik Vladimir Putin već je dao do znanja kako se sprema na dugotrajni rat i najavio da će za sljedeću godinu izdvojiti 100 milijardi dolara isključivo za ratne napore te će regrutirati još 170.000 ljudi. U isto vrijeme, Ukrajina, koja se uvelike oslanjala na pomoć svojih saveznika protiv mnogo veće ruske vojske, ima sve manje opcija. Američki Senat blokirao je zahtjev Bijele kuće da se Ukrajini dodijeli oko 60 milijardi dolara pomoći, a postoji opasnost i da će Kijev ostati bez 50 milijardi eura iz Europske unije, jer je mađarski premijer Viktor Orban zaprijetio da će uložiti veto na proračunski plan o kojem će se raspravljati na summitu čelnika EU sljedeće sedmice .

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ugostio je u četvrtak Orbana u Parizu, pokušavajući diplomatskim putem postići kompromis uoči summita u Bruxellesu.

(Jutarnji list)