Duge kolone vozila zabilježene su danas na brojnim graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine na koncu prvomajskog vikenda, kao i na ulazu u zemlju, saopćio je Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK).

Na izlazu iz BiH duge kolone formirane su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje, Brčko, Šamac i Svilaj.

Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu zabilježene su gužve na prelazima Doljani, Bijača, Gorica, Osoje, Crveni Grm i Zvirići, dok se na graničnom prelazu Kamensko kolone formiraju u oba smjera. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da se zbog primjene novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Europske unije (EES – Entry/Exit System) mogu očekivati dodatna zadržavanja na graničnim prelazima.

Pored graničnih gužvi, saobraćaj je otežan i na pojedinim dionicama unutar zemlje.

BIHAMK također upozorava na pojačan saobraćaj i moguće zastoje na magistralnoj cesti M-17 na relaciji Mostar – Sarajevo, posebno u povratku sa juga prema unutrašnjosti zemlje.

Vozačima se savjetuje da prije putovanja provjere stanje na cestama, koriste alternativne pravce gdje je to moguće te da budu spremni na duža putovanja zbog povećanog intenziteta saobraćaja i mogućih zastoja na više lokacija.